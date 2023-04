¿Lo cierran? El posible nuevo entrenador de Boca estaría en el exterior

Boca Juniors atraviesa momentos complicados, ya que no consigue DT para los objetivos planteados. El inminente debut en la Copa Libertadores, la obsesión de conseguir la séptima, es el principal motivo para buscar un entrenador con capacidades y respaldo. Tras despedir a Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y con quien el Consejo de Fútbol con por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, buscan reemplazante.

En estas horas, dieron a conocer que un "tapado" sería Luis Zubeldía, actual director técnico de la Liga Universitaria de Quito. "Las tres pistas que yo tengo, sin dar el nombre porque no lo sé, es que está con trabajo, está en el exterior y es argentino, más no sé", informó el periodista Augusto César, cronista de Boca Juniors, en ESPN F12. Luego, Roberto Leto, en su programa radial El Show de Boca (Splendid AM 990), expuso que este DT aceptó el llamado, pero continuaría en su cargo, el que termina en diciembre del 2023.

La salida de Ibarra en Boca

En las últimas horas, Tito Pompei, ayudante de campo de Ibarra hasta hace pocos días en Boca, dialogó con ESPN e hizo foco en su trabajo y la salida del "Xeneize". "Entiendo eso que se dijo sobre la falta de herramientas hacia el plantel como falta de entrenamientos o falta de armar sociedades dentro de la cancha o evoluciones ofensivas. Entrenábamos todo. Cuando Boca prepara un partido están los analistas de video, que bajan información del rival y de cada jugador individualizado, se trabaja en lo físico, en lo táctico, en la pelota parada, en las presiones...".

"A veces salía y a veces no, pero los jugadores nunca salieron a la cancha de Boca sin saber nada... De todo lo que se decía lo voy a decir clarito: ni somos come asados, ni los talibanes de Román, ahí todos los que están laburan. Si labura bien y los jugadores empiezan a levantar el nivel y puede superar nuestras herramientas con los jugadores, el nombre de esa persona que está en el banco no es importante. Si el equipo juega bien y gana, es lo que vale. Esto es fútbol, es profesional, y sirve ganar", sumó.

Para cerrar, dijo: "Se hablaba muchísimo, pero era porque no encontrábamos el equipo. Puede ser que el Consejo haya creído que las herramientas llegaban hasta ahí y no eran superadoras, y con la Copa que se viene buscaban algo superador. Estos cambios a veces desinflan esto que hay alrededor y permiten lograr un triunfo como el que pasó con Barracas. El ida y vuelta con el jugador siempre estuvo. Estamos más que conformes con el trabajo que hicimos y como lo hicimos. Les hemos dado muchas herramientas a los jugadores que evidentemente no han sido suficientes".