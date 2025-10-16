Andrea Rincón volvió a hablar sobre los últimos momentos de su relación con Ale Sergi, líder de la banda Miranda!. En un móvil para LAM, la actriz relató el tenso cruce que se produjo con el músico, a pesar de que la pareja se había separado hacía dos años.

Rincón detalló que el detonante fue una declaración que ella dio en televisión, la cual el músico interpretó de manera equivocada.

La actriz recordó que el conflicto se dio después de que ella estuviera con sus exparejas, José y Lara. En un programa, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, ella dio una “declaración muy absurda, como ‘le doy a lo que venga’”. Rincón aclaró que estas palabras se referían a ella misma y "no tenían nada que ver con Sergi".

No obstante, según su relato, el cantante interpretó sus dichos de otra manera, ya que “el común denominador de los hombres, cuando pasan por tu vida, creen que si salís con una mina los dejás mal parados”.

Ese malentendido provocó que ella recibiera un fuerte mensaje de Sergi: "Me dijo que lo hacía quedar como un pel…". La actriz fue contundente sobre su reacción: “Me vino con ese mensaje de marido celoso y medio que lo mandé a la mier…”. Rincón especificó que, aunque se habían visto una semana antes de la declaración televisiva, la pareja ya llevaba dos años separada.

A pesar de la tensión que generó ese cruce, Andrea Rincón enfatizó que no guarda rencor hacia su expareja. “Le mando tres besitos y no tengo ningún problema con él”, concluyó. Con estas palabras, la actriz volvió a mostrar su manera “directa y sin filtros” de enfrentar los conflictos, incluso años después de la ruptura.