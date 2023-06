Lo minimizó: la respuesta de Islam Makhachev a Charles Oliveira

Luego que Charles Oliveira solicitara una revancha con Islam Makhachev, el daguestaní respondió con firmeza. El actual campeón de los Peso Ligero de UFC no teme volver a cruzarse con el brasileño dentro del octágono más famoso del mundo. Sin embargo, dejó en claro que espera medirse primero con otros nombres, ya que buscaría un nuevo desafío para defender la corona.

"La pelea fue buena. Oliveira ganó, pero yo estaba apoyando a Dariush. Pensé que sería un nuevo desafío para mí. Dariush tuvo ocho victorias seguidas. No sé. Todavía no puedo decir si mi próxima pelea será una revancha contra Charles. Tenemos que esperar. Ahora Justin y Dustin pelearán, y luego UFC decidirá...", expuso Beneil Dariush el fin de semana, en un evento de Eagle FC.

De esa manera, por la victoria del brasileño, Makhachev aportó lo siguiente: "Por supuesto que quiero un nuevo nombre en mi currículum. Será mejor para mí. Pero si no peleo con Oliveira ahora, todos dirán que lo estoy evitando. Nunca elijo a mis oponentes. Pelearé con cualquiera que me dé el UFC". Sin dudas, está confiado para lo que puede ser una revancha con "Do Bronx".

¿Habrá revancha?

"No creo que pueda hacer nada. No tengo miedo de su agarre como el resto de los luchadores. Puedo derribarlo en cualquier momento. Volkanovski es exactamente igual. Si ofrecen una revancha con Volkanovski, con gusto la aceptaré. He dicho muchas veces que estaría mucho mejor preparado", argumentó también Islam, en relación a lo que planea para su futuro.

Para cerrar, Islam Makhachev también dictó: "No sé. Tal vez Poirier. Él tiene un gran nombre en el UFC. No puedo decirlo con seguridad. Dariush perdido, todo al revés. No puedo decir nada por ahora... Si le hubiera ganado a Oliveira hubiera sido una buena pelea". De esa manera, comienza a calentarse lo que podría ser una previa más que emocionante, si es que la compañía decide alinearlo con Charles Oliveira.