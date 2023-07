"Lo noquearé": Paulo Costa y su advertencia para Khamzat Chimaev

La próxima pelea de Paulo Costa será contra Khamzat Chimaev, una de las máximas estrellas del presente en las MMA. Si bien no hay título de por medio, es una de las contiendas más esperadas en el calendario de UFC en este 2023. El brasileño se cruzará con el checheno en la categoría de Peso Mediano el 21 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dhabi en UFC 294. En diálogo con The MMA Hour, "Borrachinha" amenazó a su rival de turno.

"Sabes lo que es interesante, porque quiero tanto esa pelea, mucho, quiero mucho esa pelea. Dana White quiere mucho esa pelea. El público quiere esa pelea. Pero no Chimaev. Chimaev no quiere esa pelea, así que se esforzó por conseguir que otro peleador peleara. Leon Edwards, Belal Muhammad, Kamaru Usman, llamó a todos estos muchachos, esto es una locura, para pelear contra él, y solo contra los muchachos de la división de menor peso", expuso Paulo.

Publicidad

A continuación, Costa aseguró: "Pero está un poco loco, porque no estaba peleando en 170. Va a pelear en 185, así que estaba tratando de llevar a algunos tipos más livianos a 185, ¿entiendes? y no luchar contra un 185er genuino. El es loco. El esta loco. No dice nada relevante, nada que tenga sentido. Está loco. Me encanta. Me está haciendo ganar dinero. Es un buen luchador. Al final, muy profundo en el fondo, es un buen peleador. Vamos. Vamos allí, golpéalo en su maldita casa".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Las amenazas de Paulo Costa

"Creo que esta pelea será una locura y terminará en el primer asalto. No intentaré someterlo. Soy cinturón negro pero no intentaré someterlo. No creo que él vaya a tratar de someterme también. Un tipo tan explosivo, tan lleno de energía. Prefiero el nocaut. Creo que todo sobre esta pelea va a ser muy intenso. Incluso ahora, mucho antes de la pelea, es tan intenso. Y la rueda de prensa va a ser una locura", resolvió "Borrachinha".

Para sentenciar, Paulo Costa dijo: "La pelea creo que va a ser una locura también. Creo que va a ser tan agresivo, va a saltar sobre las piernas, tratar de derribarme, ponerme en situaciones de lucha libre. Todo sobre esta pelea es increíble. Es una gran pelea. Creo que debido a toda esta situación en la división de peso mediano y debido a toda esta exageración sobre esta pelea contra mí, contra Chimaev, el siguiente en la fila será el ganador".