El debate presidencial que tuvo lugar el domingo por la noche en Santiago del Estero estuvo marcado por varios momentos intensos, pero uno de los más destacados fue el enfrentamiento entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP), y Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), durante el segmento de preguntas cruzadas al final del evento.

Durante este tenso intercambio, Massa aprovechó la oportunidad para abordar los cuestionamientos que Milei había formulado previamente sobre el Papa Francisco. Con el micrófono apagado, Massa planteó: "Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos, y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia".

En respuesta, Milei aclaró que sus críticas hacia el Papa Francisco se remontaban a un período anterior a su incursión en la política. "Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso", afirmó Milei en el debate.

"Hacelo", le respondió Massa de forma casi inaudible y lo repitió tres veces. El gesto motivó al reacción del candidato liberal, quien señaló la interrupción ante los moderadores del debate. "Dejame hablar que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Se respetuoso", le disparó Milei a Massa. Hay que tener en cuenta que lo que decía el candidato oficialista no se escuchaba en la transmisión televisiva pero sí en el estudio.

La tensión en el debate llevó a los moderadores a recordar a ambos candidatos que sus declaraciones no se escuchaban cuando tenían los micrófonos apagados y que no podían interrumpir a sus contrincantes.