El Debate Presidencial fue foco de atención de los millones de argentinos que votarán el próximo 22 de octubre en las Elecciones Generales. En este evento -de manera obligatoria por ley- se reunieron en los cinco candidatos a Presidente de la Nación como son Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Miriam Bregman y Juan Schiaretti, quienes debatieron sobre distintos temas: Economía, Educación y Derechos Humanos y Convivencia democrática, siendo el primero al que más provecho le sacaron. No faltaron los pases de factura y las chicanas entre los protagonistas, aunque no se bajaron muchas propuestas claras al electorado.

El libertario Milei arrancó el debate diciendo que “hay que bajar gasto público, simplificar el sistema tributario, aplicar privatizaciones, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con eso, Argentina en 15 años podría alcanzar niveles de vida como Italia o Francia, y si me dan 35, podríamos estar como Estados Unidos”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Quien salió con los tapones de punta fue la candidata de la Izquierda, Bregman, quien dijo que “Milei llega hasta acá hablando contra la casta, pero hace alianza con Barrionuevo, le arma la lista Massa y se mudó a un barrio privado. Es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones del Estado”. Y largó una de las primeras chicanas de la noche: “No es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

Por su parte, Schiaretti, tal vez el candidato más atado a su preparación previa, habló sobre que “se necesita equilibrio fiscal, un Banco Central independiente que no financie al Tesoro, y tener un tipo de cambio libre y único, para así evitar la hiperinflación”.

Seguido en hablar estuvo el ministro de Economía actual, Sergio Massa, quien arrancó cargando contra el libertario. “Milei plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF, que de alguna manera los hijos paguen la secundaria y la universidad, y un sistema de dolarización que solo tienen tres países en el mundo. Argentina necesita encaminarse con equilibrio fiscal y con acumulación de reservas, pero sin entregar el Banco Central".

En el primer tópico de discusión, los candidatos se cruzaron ferozmente con los derechos a réplica, acabando Massa y Milei con los cinco que les correspondían para todo el evento. Justamente, estos dos adversarios políticos buscaron polarizar la discusión.

Publicidad

Debate de Educación

El tema Educación fue el segundo tópico de discusión. Aquí Massa, el primer ahora en hablar, puso en valor que bajo su potencial presidencia seguirá siendo pública y gratuita, al tiempo que contó que envió un presupuesto que eleva de 6% a 8% el porcentaje del PBI destinado a educación.

Seguido habló la candidata de Juntos por el Cambio. Bullrich aprovechó la figura del prócer de San Juan para hacer una crítica a la política educativa vigente: “Si Sarmiento viera lo que pasa en la educación pública, les pone un cero y los manda a marzo. Están destruyendo el futuro de los chicos”.

Al tiempo dijo que “conmigo la historia de los paros y el adoctrinamiento se terminan. Tendremos 190 días de clases y será un trabajo esencial para que no haya huelgas”.

Schiaretti también bregó por la educación pública y puso de ejemplo a Córdoba, provincia de la que es gobernador. “Nadie pasa de año sin saber y cuidamos la calidad educativa de los estudiantes con las pruebas PIZA y Aprender”, dijo.

Por su parte, Bregman aclaró que si es electa “defenderemos la ESI obligatoria, que sirvió para identificar abusos. Además, proponemos que los funcionarios políticos cobren como docentes”.

Por último, Milei cargó contra todos los anteriores al señalarlos como responsables del descalabro educativo. “Planteamos el capital humano, que con áreas de niñez y familia, salud, educación y trabajo, podamos mejorar la forma de entregar asistencia. Se acabó el darles el pescado, nosotros les vamos a enseñar a pescar”.

Derechos Humanos

El último tramo del debate, de Derechos Humanos se focalizó sobre todo en la última dictadura militar argentina. Bullrich fue la primera en hacer referencia a esto al decir que, “lo que pasó en la dictadura, no puede volver a pasar. Yo no usé la violencia, fui de una organización juvenil y lo mismo le pasó a Mandela y a Mujica, espero que nunca más me acusen falsamente”.

Schiaretti dijo sobre esto: “los derechos son patrimonio de todos y no pueden ser utilizados por un partido para apropiárselos”. A su vez, Bregman, dijo que me indigna y no voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas. No pueden hablar de libertad quienes justifican la dictadura”.

Milei por su lado fue, fiel a su estilo, polémico: “Valoramos la visión de Memoria, Verdad y Justicia, pero no fueron 30.000 los desaparecidos, fueron 8.853”, y agregó “no estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos, con los que hacen negocios con eso”.

El último fue Massa, que dijo que: “El desafío es cuidar el legado de Memoria, Verdad y Justicia”.

Para el final quedaron los minutos de cierre de cada candidato, dónde reforzaron brevemente sus ideas y pidieron que electorado los acompañe en las elecciones del domingo 22. Si bien el debate fue interesante en términos discursivos, ninguno pareció impulsarse como el “ganador”. El próximo cara a cara entre los candidatos será el domingo 8.