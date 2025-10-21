Provinciales > Empleo
Local de Zonda busca carnicero con experiencia
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Una nueva oportunidad laboral se abrió en el departamento Zonda. Un trozadero de la zona está en la búsqueda de un carnicero para sumarse a su equipo de trabajo.
Los requisitos para aplicar al puesto son buena presencia, capacidad para la atención al público y experiencia comprobable en desposte de media res.
El establecimiento ofrece una vacante orientada a personas con conocimientos en el manejo de cortes de carne y atención directa al cliente.
Quienes deseen postularse pueden hacerlo enviando su currículum vitae al número 264 530 5752.
