Una nueva oportunidad laboral se abrió en el departamento Zonda. Un trozadero de la zona está en la búsqueda de un carnicero para sumarse a su equipo de trabajo.

Los requisitos para aplicar al puesto son buena presencia, capacidad para la atención al público y experiencia comprobable en desposte de media res.

El establecimiento ofrece una vacante orientada a personas con conocimientos en el manejo de cortes de carne y atención directa al cliente.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo enviando su currículum vitae al número 264 530 5752.