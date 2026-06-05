Los convocados que mayor y menor cantidad de minutos tuvieron

A 11 días del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni evalúa las cargas físicas y el ritmo de competencia de sus convocados. La disparidad en la cantidad de minutos acumulados durante el último año surge como un factor clave para la confección del equipo titular y la prevención de complicaciones físicas de último momento.

En el extremo de mayor continuidad aparece Enzo Fernández. El mediocampista de 25 años completó un año destacado en Chelsea, donde intervino en 54 compromisos y anotó 15 goles en el marco de la Champions League, la Premier League y la FA Cup. Su estadística marca 4379 minutos en el campo de juego.

Una regularidad similar ostenta Nicolás Otamendi, el defensor de 38 años que recientemente acordó su incorporación a River para después de la cita mundialista. En su etapa final con el Benfica, el capitán del conjunto portugués acumuló 4314 minutos repartidos en 49 cotejos.

A ellos se añade José Manuel López, favorecido por el cargado calendario del fútbol de Brasil. El atacante del Palmeiras registra 35 encuentros disputados en lo que va de 2026, una cifra cercana a los partidos totales que sumó Lautaro Martínez en el Inter desde mediados del año pasado.

La situación opuesta engloba a futbolistas que debieron afrontar inactividad por problemas físicos o decisiones técnicas. Excluyendo al guardameta suplente Juan Musso, Lisandro Martínez es quien menos participación formal sumó debido a la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda padecida el año anterior.

El zaguero de Manchester United completó apenas 19 partidos y 1310 minutos. En una línea parecida se encuentra Giovani Lo Celso, el volante de 30 años que juega en el Betis y que estuvo inactivo durante febrero y marzo por una dolencia muscular, alcanzando los 32 encuentros y 1777 minutos.

Finalmente, Thiago Almada llega con 1704 minutos en 40 presentaciones, la mayoría de ellas ingresando desde el banco de suplentes en el Atlético de Madrid por determinación de su entrenador.