Las voces sanjuaninas que recordaron al Indio Solari tras su fallecimiento

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, ocurrida este viernes a los 77 años, provocó una ola de conmoción en todo el país. Referente indiscutido del rock nacional, fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y creador de una de las obras más influyentes de la música argentina, su partida generó mensajes de despedida de artistas, periodistas y seguidores de distintas generaciones.

En San Juan, las repercusiones no tardaron en llegar. Músicos, comunicadores y gestores culturales coincidieron en señalar la dimensión de una figura que trascendió el ámbito artístico para convertirse en un fenómeno cultural y popular.

Para Tuti García, cantante de Oveja Negra, la pérdida va más allá de lo estrictamente musical. “Se va un referente de la música argentina, pero también de la música independiente y de las personas que tenían una fuerte exposición ideológica dentro de la política”, sostuvo. El músico destacó además el compromiso social y político que caracterizó al exlíder de Los Redondos y que, a su entender, lo convirtió en una figura singular dentro de la cultura argentina.

El escritor e investigador Juan Rivero, autor de La historia del rock en San Juan, recordó la experiencia de verlo en vivo en Mendoza en 2014. “Hoy se fue el Indio Solari y siento una tristeza enorme. Es de esos artistas que marcaron generaciones enteras. Gracias por la música, Indio”, expresó.

Un símbolo del rock argentino

El periodista cultural Guillermo Alamino definió al Indio como uno de los grandes nombres de la música nacional, a la altura de figuras como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati.

“Fue un símbolo de contracultura y autenticidad”, afirmó. Para Alamino, una de las mayores enseñanzas de Solari fue demostrar que era posible alcanzar una convocatoria masiva sin depender de las grandes corporaciones de la industria musical. “Me quedo con su legado, con su poesía y con una música que representa al trabajador y a la Argentina profunda”, agregó.

La periodista especializada en rock Silvina Sánchez también reconoció el impacto emocional de la noticia. “Sus canciones te acompañaron en distintas etapas de la vida. Es imposible que no se remuevan sentimientos”, señaló. Aunque nunca pudo entrevistarlo ni verlo en vivo, recordó sus conversaciones con históricos integrantes del universo ricotero, como Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi, y confesó que siempre le quedó pendiente el sueño de conversar con el Indio.

El sentimiento ricotero

La reacción más emotiva llegó desde el músico Lucas Bongiovanni, voz de Huaykil, quien aseguró que la noticia lo encontró entre lágrimas.

“Más que una persona, fue un estilo de vida”, afirmó. Para el artista sanjuanino, la obra del Indio logró algo excepcional: reunir en un mismo espacio a personas de diferentes realidades sociales. “Su música era para todos. Logró que se sintieran identificados tanto el trabajador como el empresario. Eso es muy difícil de conseguir”, reflexionó.

Bongiovanni destacó además la influencia que tuvieron las letras del cantante en su propia formación artística y personal. “Fue alguien que me enseñó muchas cosas. Los Redondos son cultura popular y nacional”, resumió.

El gestor cultural Carlos Flores, uno de los seguidores más reconocidos del universo ricotero en San Juan, también habló desde la emoción. Con la voz quebrada, recordó que hace apenas unas semanas había viajado a Córdoba para ver a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Me tocó estar en la última misa que hizo en Olavarría. No hay palabras para despedir un sentimiento tan grande del rock nacional”, sostuvo. Incluso contó que analiza viajar a Buenos Aires para participar de los homenajes que puedan realizarse en los próximos días.

La noticia también motivó una breve pero contundente reflexión de Emanuel Cavalli Ojeda: “Esas noticias que nunca se quieren dar, pero llegan”.

Mientras el país despide a una de las figuras más influyentes de su historia musical, en San Juan las voces coinciden en un punto: el legado del Indio Solari seguirá vivo en sus canciones, en sus letras y en una obra que marcó a varias generaciones de argentinos.