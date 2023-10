El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se refirió a la escasez de combustibles en las estaciones de servicio de todo el país y dio detalles acerca de los motivos que llevaron a este desabastecimiento y las medidas adoptadas para revertirlo.

1) Temor por de devaluación. “Hace 15 días, en medio del proceso electoral, empezó todo un ruido de que después del día de las elecciones iba a haber una devaluación y hubo retención de stocks”, explicó Massa.

2) Rumor de descongelamiento de precios. “Después, cuando no hubo devaluación, vino un segundo ruido que es ‘vence el congelamiento de precios’. Que 20% o 40% o cuánto va a ser el aumento y también hubo retención de stocks de parte de las petroleras. Por eso fui muy duro ayer y lo reitero: si no normalizan no sale más un barco de exportaciones. Básicamente ¿por qué? Lo que tiene que saber la gente: las empresas petroleras argentinas están batiendo récord histórico de producción este año. Están batiendo récord de exportación”, afirmó Sergio Massa.

3) Conflictos internacionales. “Además, tenemos una situación de precio adicional que es la guerra de Ucrania -primero- y después el conflicto que se desata en Israel, que generan una suba del precio internacional. En paralelo, el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y beneficios cambiarios para exportar. Ahora, eso tiene un límite ¿Cuál es?, que abastezcan el mercado local”, explicó Massa.

4) No faltan los dólares para importar. “Las petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones, compensando con sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central”, aclaró el titular del Palacio de Hacienda.

Entre otros conceptos, el funcionario y candidato expresó que “obviamente que la economía tiene que ser lo más abierta posible, ahora tenemos que tener claro que el transporte en la Argentina, el transporte de mercaderías, el transporte ferroviario y además la logística de comercio depende de que tengamos combustibles a precios razonables”.

“Si tenemos la cuarta reserva mundial de oil, ¿cómo no vamos a tener parte de nuestra competitividad económica en tener los combustibles a un precio razonable en el mercado interno?, porque además los salarios en Vaca Muerta no se pagan en dólares, se pagan en pesos; los equipos de perforación, los equipos de agua, los ingenieros no se pagan en dólares, se pagan en pesos; la exportación se cobra en dólares y además con un tipo de cambio diferenciado”, argumentó el ministro de Economía.

Dura advertencia del ministro

Este domingo, Sergio Massa, lanzó una advertencia a las empresas petroleras por el abastecimiento de combustible registrado estos días en estaciones de servicio.

“Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento de combustibles, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque el petróleo argentino primero es de los argentinos”, aseguró Massa en una conferencia de prensa desde Tucumán, donde participó en el acto de jura del gobernador Osvaldo Jaldo.

“En algún momento, hubo algunos que especularon que según el resultado electoral iba a haber una devaluación, entonces por ahí guardaron. Después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de descongelamiento, y se hablaba del 20% de aumento, de 40% de aumento”, dijo el funcionario.

“El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global y obviamente que para las petroleras es más negocio exportar que vender en el mercado interno”, donde existen regulaciones de precios, “pero precisamente el tener el recurso nos tiene que permitir abrir nuevos mercados al tiempo que se cuida el bolsillo de los argentinos”, remarcó Massa. “Me encanta que las petroleras argentinas exporten más, generen divisas, pero primero los argentinos”, insistió el ministro, quien aseguró que el sector “está batiendo récords de producción”.