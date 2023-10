Luego de las largas filas que se pudieron ver en las diferentes estaciones de servicio durante los días viernes 27 y sábado 28 octubre, este domingo 29 el Ministro de Economía, Sergio Massa, salió a ultimar a las petroleras para que regularicen el abastecimiento de combustibles en todo el país. Pese a esta situación de faltante, desde ATAP confirmaron que en San Juan habrá colectivos este lunes 30 de octubre.

Ricardo Salvá, titular de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros explicó a DIARIO HUARPE que los colectivos de todas las líneas de la provincia funcionarán completamente normal durante el inicio de semana, cumpliendo con los recorridos y las frecuencias habituales.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“El transporte público va a estar asegurado porque de alguna manera vamos a conseguir el combustible. Nosotros contábamos con algo de stock para poder continuar funcionando y garantizando el servicio”, aseguró Salvá.

En tanto el empresario y titular de ATAP destacó que pese a la situación estuvieron manteniendo conversaciones con sus proveedores y les aseguraron que la situación comenzará a normalizarse a partir de este lunes. “Más allá de los anuncios hechos por Massa nosotros confiamos en lo que nos dijeron y que poco a poco todo se va a ir normalizando”, concluyó Salvá.

Anuncio de Sergio Massa

“Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un solo barco de exportación. El petróleo es primero para los argentinos. Les guste o no les guste a las petroleras, vamos a hacer crecer el cupo de biocombustibles, porque es clave para el crecimiento y abastecimiento y el cumplimiento de las metas ambientales de la Argentina”, dijo este domingo el actual ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.