La corrida cambiaria está generando que la gente empiece a adelantar ciertas compras o adquirir bienes para resguardarse. Uno de ellos son los neumáticos, que, de acuerdo a fuentes del sector, están manteniendo el nivel de ventas alentados por los vaivenes del tipo de cambio de la moneda estadounidense. Los clientes actúan de esta forma para prevenir un escenario de posible devaluación del dólar oficial y, en consecuencia, aumento de precios.

Gustavo Raverta, propietario de Raverta Neumáticos, expresó a DIARIO HUARPE que "el consumo está teniendo un nivel interesante, pero no por las vacaciones, sino porque se anticipa que habrá un aumento". Agregó que hay algunos que compran cubiertas pese a que no las usarían inmediatamente, pero saben que lo harán en el futuro. Se tratan de adquisiciones para protegerse de la depreciación de la moneda nacional.

"Lo hace para guardar y esto ha sucedido después de la devaluación de agosto. La gente se está cubriendo con algún bien para usarlo en el futuro y no perder el dinero más de lo que se perdería si lo tienen a mano", continuó el empresario y añadió que la actualización de los valores va a la par de la inflación.

Para Raverta, el clima de inestabilidad económica no provocó una suba en las ventas, sino que simplemente mantuvo los niveles similares al año pasado. "Si no hubiesen pasado estos movimientos del dólar, las ventas hubieran sido menos y no se habrían conservado", explicó.

Desde Neumáticos Corral coincidieron en que muchos sanjuaninos prefieren invertir su dinero en objetos, como por ejemplo neumáticos, para cubrirse del clima incitado por las corridas cambiarias y las devaluaciones pregonadas por especialistas. Expresaron que no se trata operaciones especulativas, sino que son adquisiciones por adelantado para "prevenir" incrementos futuros. Desde la empresa indicaron que las ventas, pese a las turbulencias de la economía nacional, se mantienen en niveles óptimos.

Por otra parte, Marcelo Muñoz, gerente de Pehuén Neumáticos, aseguró que no nota que los consumidores adelanten compras debido a la falta de poder adquisitivo. "No creo que mucho, por lo menos en nuestro caso, quizás es algo mínimo", dijo. Tiene la misma perspectiva que sus colegas referido a las ventas y afirmó que hasta el momento hay estabilidad.

"El mercado se mantiene, no muy bien, ni espectacular, ni mucho menos, pero mal que mal se mantiene. El problema es que cuando uno tiene un vehículo, y sobre todo se lo usa para trabajar, o tiene la necesidad de tenerlo, y hay que mantenerlo. Quizás hoy se sacan las cubiertas directamente rotas, pero se sigue moviendo, la rueda se sigue moviendo", concluyó.

Dato

Los neumáticos más económicos en la actualidad se encuentran entre $60.000 o $70.000. Empresarios señalaron que la devaluación de agosto impactó directamente en el precio del producto.