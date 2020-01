Los desocupados de Calingasta siguen en pie de guerra

Fotos aportadas por El Sol de Calingasta

Los ánimos en Calingasta están más que caldeados y el panorama es crítico.

Más de 80 jefes de hogar del departamento están desempleados y apuntan a los funcionarios municipales por no propiciar las condiciones que reviertan la realidad laboral existente.

“Somos casi cien familias las que no tenemos trabajo”, le dijo a DIARIO HUARPE uno de los manifestantes “Y pedimos que los funcionarios que nos representan hagan algo para cambiar esta realidad. Ya sea generando mano de obra o gestionando ingresos a las empresas que trabajando en el departamento”.

Los desempleados calingastinos aseguran que en el departamento hay muchas empresas trabajan pero ninguna contrata mano de obra local.

Después de la toma de la delegación municipal (ver Mirá También), los manifestantes se reunieron con los funcionarios departamentales (intendente, diputado y concejales), y según contaron, el encuentro fue bastante áspero. Hasta en un momento los trabajadores que piden fuentes laborales, le pidieron la renuncia a todos por considerarlos inoperantes.

“Que me disculpen, pero así no podemos seguir”, dijo otro de los desempleados “Llevamos cuatro años esperando la inversión, la creación de fuentes laborales y las oportunidades de ingreso a a las empresas. Pero eso nunca pasa. Si no pueden cumplir con la función y el mandato popular, que se vayan”