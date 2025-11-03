Economía > Informe
Los diez autos eléctricos más vendidos en octubre
POR REDACCIÓN
El mercado de vehículos eléctricos continúa acelerando en la Argentina. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante octubre se patentaron 205 unidades, marcando un fuerte salto mensual y confirmando la tendencia al alza del segmento.
En lo que va del año, el acumulado alcanza 892 patentamientos, un 83,5% más que en el mismo período de 2024.
Este fue el segundo mes consecutivo en que ACARA publica un reporte específico para autos 100% eléctricos, reflejando el creciente interés del mercado y la llegada de nuevos modelos. En esta ocasión se produjo un empate en el liderazgo entre el Chevrolet Spark EUV y el BYD Dolphin Mini, ambos con 47 unidades registradas. Los dos modelos, recién lanzados, se benefician del arancel aduanero cero para vehículos eléctricos importados, un incentivo que explica parte de su rápido crecimiento.
También comenzaron a figurar en el registro unidades de Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV y Xev Yoyo, importadas por vía independiente y sin beneficios fiscales.
Los 10 modelos eléctricos más vendidos en octubre de 2025
- Chevrolet Spark EUV – 47 unidades
- BYD Dolphin Mini – 47 unidades
- BYD Yuan Pro – 34 unidades
- Volvo EX30 – 15 unidades
- BAIC EU5 – 13 unidades
- Ford E-Transit – 8 unidades
- Great Wall Ora 03 – 7 unidades
- Renault Kangoo E-Tech – 5 unidades
- Volvo C40 – 5 unidades
- Mercedes-Benz EQE 500 – 4 unidades
Fuente: Ámbito
