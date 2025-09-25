Los salarios registrados tuvieron en julio un desempeño positivo frente a la inflación y lograron ganarle al índice de precios por primera vez en varios meses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes aumentaron 2,2% en el séptimo mes del año, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 1,9%.

El dato cobra relevancia en un contexto de fuerte tensión por la pérdida del poder adquisitivo, ya que permite a los trabajadores recuperar parcialmente la capacidad de compra de sus ingresos.

En lo que va de 2025, los salarios registrados acumulan un alza de 17,1%, aunque todavía se mantienen por debajo de la inflación del período, que se ubicó en 17,3%. Es decir, a nivel anual el avance de precios sigue superando levemente a las mejoras salariales.

En la comparación interanual, el informe del Indec mostró un desempeño más alentador: en los últimos 12 meses, los salarios registrados aumentaron 40,3%, por encima del 36,6% que registró el IPC en el mismo lapso.