Un conocido delincuente fue detenido este martes en Caucete luego de protagonizar el robo de un televisor en una vivienda del barrio Bermejo. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Este, que logró aprehender al sospechoso tras una breve persecución en el barrio Guayamas.

La Brigada Este encargada de la detención del delincuente lo trasladaba al calabozo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando vecinos de la zona observaron a un sujeto correr por la vía pública con un televisor en sus manos. La escena fue registrada en un video que posteriormente fue aportado a la Policía y resultó clave para la identificación del autor.

A partir de esos datos, los investigadores desplegaron un operativo en la zona y lograron interceptar a Diego Ibáñez, conocido en el ambiente delictivo como “el Dieguito”, quien intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial. Finalmente, fue reducido y detenido en inmediaciones del barrio Guayamas.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de un televisor marca TCL de 40 pulgadas, que había sido sustraído de una vivienda ubicada en el callejón Reus, propiedad de la víctima del hecho.

Fuentes judiciales señalaron que Ibáñez cuenta con un amplio prontuario delictivo y más de cuatro condenas previas por delitos contra la propiedad, lo que agravó su situación procesal.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, imputado por el delito de robo, mientras continúan las actuaciones de rigor.