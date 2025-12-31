San Juan cerró los primeros 11 meses de 2025 con un fuerte crecimiento de sus exportaciones. Entre enero y noviembre, según datos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, la provincia exportó productos por 1.556.677.732 dólares FOB (Free On Board), lo que representó un aumento interanual del 66% respecto del mismo período de 2024. El desempeño estuvo liderado por el oro, seguido por el conjunto del sector vitivinícola y la industria farmacéutica, que volvieron a consolidarse como los principales generadores de divisas de la economía provincial.

El crecimiento en dólares se dio en un contexto particular: mientras el valor total exportado mostró una suba significativa, el volumen físico cayó un 3%. Esta combinación refleja un escenario de mejores precios internacionales y una mayor participación de productos con mayor valor agregado dentro de la canasta exportadora sanjuanina.

Publicidad

El principal impulso llegó desde la minería. Las exportaciones de oro en las demás formas en bruto pasaron de 585.658.967 dólares en 2024 a 1.205.672.910 dólares en 2025, con un crecimiento interanual del 106%. Este rubro explicó la mayor parte del salto exportador y reafirmó el peso del sector minero como principal generador de dólares para la provincia.

El vino ya no lidera, pero acompaña

En segundo lugar se ubicó el sector vitivinícola, que en conjunto exportó 130.397.385 dólares FOB entre enero y noviembre de 2025, lo que implicó un crecimiento del 25% respecto del año anterior. El dato confirma el rol estratégico de la vitivinicultura dentro de la matriz productiva de San Juan, al integrar producción primaria, industrialización y comercio exterior.

Publicidad

Dentro del sector vitivinícola, las uvas secas, incluidas las pasas, fueron el producto más dinámico. Las exportaciones crecieron un 53% en valor, al pasar de 51.667.526 dólares en 2024 a 79.233.305 dólares en 2025. También se registró un fuerte aumento del volumen exportado, que subió un 40%, consolidando a las pasas como uno de los principales productos agroindustriales de la provincia en los mercados externos.

El mosto mostró un comportamiento más moderado. En 2025 se exportaron 46.728.522 dólares, un 4% menos que en 2024, aunque el volumen físico creció un 4%. La caída en valor estuvo vinculada a un contexto internacional de precios más ajustados, pese a una mayor colocación en toneladas.

Publicidad

El vino fraccionado mantuvo una evolución estable, con exportaciones por 1.937.164 dólares en 2025, lo que representó una suba interanual del 3%. En tanto, las uvas frescas registraron uno de los mayores crecimientos porcentuales del sector, con un aumento del 45% en valor, alcanzando los 1.497.111 dólares.

El vino a granel fue el único rubro vitivinícola con una baja marcada en dólares. Las exportaciones descendieron un 25%, hasta los 1.001.283 dólares, aunque el volumen exportado se mantuvo prácticamente sin cambios, con una leve suba del 1%.

Farmacéuticos y otros

El tercer complejo exportador relevante fue el sector farmacéutico. Las exportaciones de medicamentos alcanzaron los 92.445.339 dólares FOB en 2025. Si bien el valor mostró una caída interanual del 12%, el sector continuó siendo uno de los principales aportantes de divisas, con un perfil industrial, tecnológico y de empleo calificado.

Otros rubros también tuvieron desempeños destacados. La cal exportó 45.471.541 dólares, con una suba del 9%, mientras que las manufacturas de plástico crecieron un 78% y alcanzaron los 9.819.072 dólares. En contraste, productos como el aceite de oliva registraron caídas significativas en valor durante el período analizado.

El balance general deja una señal clara para la economía sanjuanina. El fuerte crecimiento exportador de 2025 se sostuvo en la combinación de minería, vitivinicultura e industria farmacéutica, tres sectores que explican gran parte del ingreso de divisas de la provincia. En un contexto económico desafiante, la diversificación productiva y el agregado de valor aparecen como los principales desafíos para sostener y ampliar este desempeño en los próximos años.