Un hombre de 37 años fue aprehendido este martes por la tarde en Pocito, acusado de intentar cometer un hurto en una vivienda ubicada sobre calle San Juan, entre Juan Jufré y Sarmiento. El procedimiento se desarrolló en jurisdicción de Comisaría 6° y derivó en la apertura de un proceso de Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.50, cuando personal policial fue comisionado al interior del Lote Hogar 39 tras un llamado que alertaba sobre un sujeto que estaba siendo retenido por vecinos de la zona. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un grupo de personas que agredía a un hombre que se encontraba sobre la calzada, por lo que procedieron de inmediato a su aprehensión para resguardar su integridad física.

Los elementos que el sujeto intentó sustraer y los vecinos se lo impidieron.

Minutos después, los uniformados entrevistaron a la damnificada, quien manifestó que el aprehendido había ingresado a su domicilio y le sustrajo diversos elementos. Entre los efectos recuperados y secuestrados se contabilizaron un mantel de nailon de Spiderman, un cinturón de cuero, dos cucharas de albañil, una llana, un alicate para cortar hierro, un alargue y una maza.

El detenido fue identificado como Sergio Pereyra, domiciliado en el Lote Hogar 39 de Pocito. La aprehensión se concretó en el interior del mismo complejo habitacional.

Desde el lugar, el personal policial mantuvo comunicación con el 105 y dio intervención al ayudante fiscal Rodrigo Lafont, quien se hizo presente a la brevedad. Tras entrevistar a las partes, el representante del Ministerio Público dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, quedando el acusado vinculado a una causa por hurto simple en grado de tentativa, a disposición de la UFI en turno.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de Comisaría 6°, con la intervención del oficial ayudante Ramiro Roble y personal policial que participó del procedimiento.