Una mujer de 39 años fue detenida en Chimbas, acusada de haber protagonizado un violento ataque con un arma de fuego ocurrido en la jornada de este lunes 29 de diciembre en horas de la tarde en el departamento Chimbas. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N°2.

Según informaron fuentes policiales, el hecho investigado ocurrió el pasado 29 de diciembre, cuando la acusada, identificada por su apellido Silva, habría agredido a una persona utilizando un arma de fuego, provocándole lesiones de consideración. A partir de la denuncia y las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad de la presunta autora.

Tras reunir los datos necesarios, los investigadores localizaron a la sospechosa en el barrio Cipolletti, donde procedieron a su identificación. En ese momento, la mujer se habría ofuscado ante la presencia policial, aunque finalmente fue reducida y detenida sin que se registraran mayores incidentes.

La acusada quedó vinculada a un expediente por lesiones agravadas con arma de fuego y fue puesta a disposición de la UFI Genérica, desde donde el fiscal interviniente evaluará las próximas medidas procesales. No trascendieron datos de herido pero se sabe que llegó al Hospital Dr. Guillermo Rawson con la herida de arma de Fuego.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras la Justicia define la situación penal de la mujer detenida.