Los trillizos que conmovieron a San Juan cumplieron un año, ¿cómo están actualmente?

Este martes 18 de mayo los trillizos que conmovieron a San Juan cumplieron un año y sus padres le realizaron un pequeño festejo para celebrar esto. Sólo asistieron sus familiares debido a la pandemia y a que su situación económica no es muy buena. No obstante, no faltaron la torta, los bizcochuelos, los rosquitos y las gaseosas para festejar la buena salud de los niños.

Los trillizos cumplieron un año el martes 18 de mayo del 2021. Foto: gentileza.

Se trata Melody, Ciro y Aarón que estuvieron internados en Neonatología del Hospital Rawson por su bajo peso. La niña nació con 1.900 kg y los chicos con 1.300 kg y 1.800. A Melody y a Aaron les dieron el alta el 9 de junio, pero Ciro debió permanecer en el hospital alimentándose hasta alcanzar los 2.100 kilogramos a los cuales llegó el 19 de junio.

Lejos quedaron esos días. Ahora los niños están bien y “más indios que nunca”, según comentó su madre, Flavia Díaz a DIARIO HUARPE. Actualmente están gateando y “haciendo de todo un desastre”.

Incluso, Ciro que fue el que más tiempo estuvo en el hospital ahora es “el más indio de los tres”. También, el más inquieto y sobre el que la madre poner una mayor atención para que no se lastime. Ella tiene que vigilarlos todo el tiempo para que no vaya a pasarles nada, hasta en la conversación telefónica con este medio se escucha a la mamá gritarle “Ciro te vas a caer”.

Hace justo un año en la provincia se inició una movida solidaria bastante grande para ayudar a esta familia y a través de ella recolectaron ropa, pañales y hasta tres changuitos para pasear a los bebés. “Nos dieron muchísima ropa, chica y grande como para cuando crezcan, fue una ayuda muy grata así que estoy muy agradecida”, comentó Flavia.

Si bien la cantidad de pañales que les donaron fue mucha, ya se les acabaron, pero desde el Ministerio de Desarrollo Humano les brindan leche y pañales para todo el mes, ayuda que les alivia el bolsillo.

En la actualidad, el papá de los trillizos, Darío Castillo, sigue sin conseguir un trabajo estable por lo que sobreviven con las changas que él realiza como oficial albañil. “A veces tiene trabajo, otras no, es muy inestable todo”, comenta su esposa.

Mientras que, ella por ahora ve “imposible salir a trabajar” debido a que los trillizos y su otro hijo de 8 años le llevan “todo el tiempo del mundo”.

Para ayudar: 2644453750.