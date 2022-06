Los usuarios creen que no será útil el agregado de colores en los colectivos

Desde hace unos días algunos colectivos de la Red Tulum circulan con nuevos colores que se incorporaron con el objetivo de hacerlos más identificables para los usuarios. Tras el cambio, este diario salió a la calle a consultarle a la gente si piensa que la incorporación de los colores podría ayudar mejorar el servicio, la mayor parte de los consultados opinó que esto resultará de poca utilidad.

Una de las primeras empresas que implementó las modificaciones fue la Mayo en donde ya comenzaron a colocar una gran franja de color amarillo en la mayor parte de las unidades y donde ya no se ve la leyenda "Red Tulum".

Publicidad

"Me parece poco útil, más teniendo en consideración que los colores van a estar en la parte de los costados y atrás no sería productivo porque los veríamos los colores cuando el colectivo ya se pasó", aseguró una usuaria mientras esperaba el colectivo en avenida Libertador.

La joven agregó que el funcionamiento del sistema no es bueno, principalmente en el tema de los recorridos. "Me manejo mucho con la app y no coinciden los horarios de la frecuencia ni con la aplicación, cortan calles y no aparece en la aplicación. El monitoreo en vivo estaría bueno, pero condiciona a la gente a que tenga un buen servicio de internet", aseguró la consultada.

Publicidad

Oh aleluya! Le van a cambiar el color a los colectivos! Ya no llegaremos tarde a nuestros trabajos ni esperaremos horas y horas un colectivo para subir a los empujones e ir parados. Nuestros problemas se han solucionado!!!. Carla León.

Otra usuaria directamente dijo que poco puede gravitar en el funcionamiento del sistema el uso de colores si se tiene en cuenta que aún no se cuenta ni con la definición de las paradas. "No sé si va a servir o no porque todavía ni siquiera están marcadas las paradas, seguimos con el mismo problema de que no se sabe en donde paran los colectivos", dijo algo moleta la mujer ante la consulta de este medio.

En el caso de los jóvenes que cursan en diferentes escuelas secundarias y se toman más de un colectivo para ir a sus lugares de estudio. Varios opinaron que la incorporación de los colores puede ser de utilidad para ayudar a identificar las unidades.

"Me parece buena, la idea nos puede servir para distinguir mejor los colectivos. Por ejemplo, cuando se me está por pasar me va a ayudar más a saber si se me pasó el micro. A mí me sirve la Red Tulum por mi casa pasan varios colectivos", aseguró Guadalupe.

No tiene ni un año los ploteos de cientos de colectivos .. ahoraa hacerlo de nuevo de otro color ????. DÍGANME ALGO BUENO DE LA RED TULUM!! Alejandra Gargantini.

Igualmente, los jóvenes consultados reconocieron que las personas mayores aún tienen muchos problemas para manejarse en el nuevo sistema, más teniendo en cuenta que muchos no manejan la aplicación. "La gente mayor se le hizo mucho quilombo porque venían de años igual y cuando empezó la Red Tulum cambiaron mucho los recorridos", aseguró uno de los consultados.

Juan Cruz, un joven estudiante de 15 años, reconoció que él en lo particular no distingue los colectivos, ya que desde lejos todos se ven blancos. "Espero que si les ponen franjas de colores, esto sirva para diferenciarlos más", aseguró el muchacho.

Igualmente, Juan Cruz agregó que "hay otro problema con los números de las unidades, ya que los pusieron con carteles led que si están apagados directamente no se ven y aun si están encendidos, muchas veces los ponen en la parte de abajo y uno logra distinguirlos cuando ya tiene el micro encima", relató el chico que contó que con el nuevo sistema él se demora 40 minutos más en llegar a la escuela.

En las redes

Después de que DIARIO HUARPE publicara la incorporación del color en las unidades de transporte público, los usuarios de redes sociales se volcaron masivamente a comentar el perfil de este diario dando su opinión sobre el nuevo sistema.

El color es lo de menos , si quieren pinten un Arco iris PERO coloquen MAS COLECTIVOS PARA QUE HAYA UNA MEJOR FRECUENCIA O VUELVAN A LOS RECORRIDOS TRADICIONALES PORQUE ESTA RED ES UN FRACASO Y UN GASTO INNECESARIO DE TRASBORDOS. Iván Hidalgo.

Como una forma de aprovechar la participación de los lectores, se les formuló la pregunta: ¿Pensás que el agregado de colores en los colectivos de la Red Tulum ayudará a mejorar el sistema?.

Fueron decenas de comentarios, la mayoría manifestando su descontento con el servicio y asegurando que este cambio poco no beneficiará a un sistema que, según ellos, ya funciona mal.

El color no soluciona nada; la frecuencia y el respeto hacia los usuarios es lo que se necesita. Los choferes no la mayoría; pero algunos dejan mucho que desear y una falta de respeto total. Silvia Paez.

Qué piensan los usuarios