Cristian Andino, el excandidato a vicegobernador por Vamos San Juan, compañero de Sergio Uñac y posteriormente de Rubén Uñac, pasó por el Café de la Política Expréss y habló por primera vez desde las elecciones del pasado 2 de julio. En este contexto, dijo que el peronismo debe trabajar en conjunto para generar un proyecto político “sólido” para el 2027, con propuestas que esperancen a la gente. También habló sobre su futuro político.

Teniendo en cuenta la abultada diferencia que hubo entre San Juan por Todos y Marcelo Orrego, ¿cuál es la lectura que hacen desde adentro con respecto a la derrota del 2 de julio?

Por supuesto que hemos hecho un análisis, cuando pasa lo que ha pasado nunca es una sola causa. Pero lo que hemos acordado es que esa autocrítica la hagamos hacia adentro, porque empezar a hacerla para afuera no siempre es lo mejor. Lo cierto es que los números están a la vista y como hombres de la democracia somos muy respetuosos. Más allá de hablar del pasado, que por supuesto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo a puertas cerradas. Hay que empezar a verlo más hacia futuro, ese es el desafío de nuestro espacio político.

¿Cómo fueron esas horas después de las seis de la tarde, cuando comenzaron a conocerse los resultados?

Obviamente, no fue un día de felicidad, teníamos otras expectativas y, en lo particular, de todos los años que hago política, no me había tocado pasar por una situación así. Pero uno sabe que cuando se pone a consideración, depende de los ciudadanos y uno tiene que ser consciente de que la gente puede elegirte o no. Cuando me tocó hablar, agradecí a todos los militantes y reconocí su trabajo con vocación política.

¿Haber perdido la interna es igual de doloroso?

No, lo que a mí me puso triste fue que nuestro espacio perdiera la provincia. Esa es la tristeza. Si hubiésemos salido segundos en vez de tercero no hubiese festejado nada.

¿Y si hubiese ganado Gioja la provincia?

En mi caso, obviamente quería que nuestra fórmula gane, pero si no era así, hubiese estado mejor que gane alguien de nuestro movimiento.

¿Ya estás trabajando para el futuro? ¿Cómo tiene que trabajar el peronismo?

Como opinión personal y militante de este proyecto político, creo que tenemos dos desafíos. Uno es a partir del 13 de agosto, donde nosotros llevamos a como candidato a senador a Sergio Uñac. No se pudo llegar a un consenso, pero bueno yo apoyo a Sergio Uñac. Una vez que en las PASO se elija a nuestro candidato, ya que Unión por la Patria lleva dos listas, empezar a trabajar para el 22 de octubre, y por supuesto para nuestro candidato a presidente Sergio Massa. Por otro lado, nuestro espacio tiene que empezar a trabajar en un proyecto político con ideas, competitivo, que genere esperanzas y entusiasmo en la sociedad sanjuanina.

¿Estás preparado para candidatearte de nuevo para un cargo ejecutivo?

Falta mucho tiempo todavía, lo vamos a ir viendo hacia el futuro. Siempre voy a tener ganas, mi vocación es la política. Es una actividad que te permite cambiarle la realidad a las personas, lo hemos podido hacer en San Martín. Siempre uno tiene ganas de estar. Pero creo que lo que tenemos que trabajar, más allá de las ganas de cada uno, es en un proyecto colectivo, que genere expectativas en los sanjuaninos.

¿Faltó estar con los sanjuaninos, abrir el espacio y charlar con los militantes?

No, en la campaña hemos recorrido y hablado con todos. Hay muchas causas y no es una sola en particular. Pero como dije antes, me parece mejor que esa autocrítica se haga hacia adentro. Hay que trabajar mucho en la unidad, pensando en el futuro. Hay que aprender de todo, eso cuando uno compite diría Mafalda a veces se gana a veces se aprende.

Dijiste una palabra fundamental, que es la unidad, ¿por qué crees que todavía no existe esa charla entre Sergio Uñac y José Luis Gioja?

En este caso no se pudo llegar a la unidad para la lista nacional. Yo tengo fe que después de esa elección podamos confluir en una unidad y que todos los que tenemos muchos más puntos en común que en disidencia podamos armar un proyecto político en unidad, competitivo, de cara a lo que se viene en el futuro.

Fuiste intendente al mismo tiempo que Orrego y Fabián Martín, ¿Cómo los ves hacia el futuro?

Los conocemos a los dos, son buenas personas. Los conozco desde el mismo tiempo prácticamente. Me parece que hay que ser respetuosos de la decisión ciudadana. Nosotros, que nos toca ser oposición, ser una oposición responsable. Como opinión personal, conozco a los intendentes electos, son todas personas de bien. Ser una oposición responsable significa acompañar en todo aquello que creamos que es bueno para San Juan y lo que no, es buscar lo mejor para la provincial.

Va a ser muy diferente esta etapa, con mayorías justicialistas y un gobierno de diferente color político…

Sí, va a ser diferente. Pero es como yo digo, todas las autoridades electas son personas de bien, creo que pasadas las elecciones, una vez que asuman las nuevas autoridades van a trabajar en que San Juan esté bien. Nosotros, desde lo político, trabajar para el futuro, con un proyecto que llegue al 2027 con propuestas desde lo electoral.

¿Ese proyecto nuevo del cual hablás tiene que tener nuevos dirigentes en el peronismo?

Creo que tienen que estar todos, todos tienen algo para aportar. Habrá que buscar entre todos, los que mejor nos represente y represente la unidad. Aspiramos a que los intendentes e intendentas puedan llevar adelante un buen trabajo territorial, porque eso también va consolidando los proyectos.