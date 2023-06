Se trata del joven escritor sanjuanino, Luis Ávila, quien desde hace cuatro años integra el equipo estable del programa juvenil Altavoz, uno de los más vistos en la televisión argentina y que se emite por la TV Pública. El ciclo fue nominado a los premios Martín Fierro 2023.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Ávila expresó: “Es una felicidad enorme para todos los que integramos Altavoz. El programa se emite desde hace cuatro años y si bien, hemos recibido varios premios, esta es la primera vez que competimos por un Martín Fierro”.

Altavoz, está constituido como el único programa de la televisión con columnistas jóvenes de todas las provincias, dándole una impronta federal y participativa. El ciclo cuenta con un panel con jóvenes de entre 18 y 30 años, de toda la Argentina.

“Es muy grato trabajar libremente, no tenemos ningún tipo de bajada de línea política y eso es lo que le da la impronta al programa y nos hace llegar a más jóvenes, que si bien no consumen tanto a través de la televisión, si lo hacen a través de nuestras redes sociales”, aseguró el escritor.

A su vez, el sanjuanino destacó los beneficios que le trajo este programa a su vida: “Altavoz me puso en contacto con gente de todo el país, me dio muchas experiencias y vínculos que son invaluables. Estoy muy conforme y por el momento no tengo pensado encarar otros proyectos televisivos”.

Por otra parte, consultado sobre la programación televisiva de San Juan, Ávila expresó: “Hay mucho para hacer, hay un gran auge de canales de stream y estaría bueno que puedan tener un enfoque más formativo y de enseñanza para con los jóvenes”.

El domingo 9 de julio se llevará adelante la entrega de los Martín Fierro de Aire 2023 con la conducción de Santiago del Moro. Dentro de la categoría Mejor Programa Juvenil, estará compitiendo el programa Altavoz, al que pertenece el sanjuanino, junto con “Futuralia” (TV Pública) e “Instalate” (América).