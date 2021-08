Luis Ávila, el escritor digital sanjuanino del momento, llegó a las 50 millones de lecturas

Escribir es un arte exigente. Requiere dedicación, tiempo y mucha lectura. Pero uno de los desafíos más importante de un escritor, y cualquier artista, es dar a conocer su obra y, en lo posible, vivir de su arte. Y Luis Ávila, el escritor sanjuanino de 26 años, puede darse el lujo de decir que hoy vive gracias a lo que ama: escribir.

El joven escritor llegó a las 50 millones de lecturas de sus libros en las dos plataformas de lectura y escritura en español más importantes: Wattpad y Booknet. Miles de escritores de todas las edades publican sus libros digitales en estas plataformas y poder lanzarse y vivir como escritores gracias a la suscripción que los lectores pagan para acceder a los libros. Luis es uno de ellos.

"Los juegos del jefe" llegó a las 14 millones de lecturas. Foto: Gentileza.

“Es un logro importante porque esto te abre otras posibilidades. Hay escritores en esas plataformas que lo logran con un solo libro y es difícil. Cuando uno empieza a crecer en cantidad de seguidores tiene la posibilidad de dedicarse de lleno a la escritura”, comenta Luis a DIARIO HUARPE.

Como todo escritor, Luis comenzó leyendo y lo hizo en las bibliotecas populares donde poco a poco fue descubriendo su gusto para la escritura. Luego, ese gusto lo convertiría en un don. “Empecé escribir en las bibliotecas populares pero nunca publicaba nada. Recién a los 17 años publiqué algo en Wattpad. Al principio uno se bajonea porque no lo lee nadie y tiene que seguir escribiendo”. Mientras escribía, estudiaba psicología en la Universidad Católica de Cuyo, carrera de la que se egresó como psicólogo pero que no ejerce, ¿La razón? Dedica su vida por completo a la escritura.

“Entre la escritura y el consultorio no tenía tiempo. Tuve la posibilidad de viajar a Madrid con una editorial española y largué la clínica y cuando volví decidí dedicarme a esto tiempo completo”, recuerda.

"Hijo de la mafia" saldrá a mediados de fin de año por Booknet. Foto:Gentileza

Tanto Wattpad como Booknet son plataformas digitales con suscripción. Es decir, para poder leer las obras de los escritores que allí publican, se debe pagar aunque también tiene la posibilidad de acceder a algunas obras y cantidad de capítulos de forma gratuita. Y llegar a semejante cantidad de seguidores o suscriptores no es un logro menor, dado que Luis debe competir con miles de escritores de habla hispana. De momento, es el único sanjuanino conocido en haberlo logrado.

¿Papel o digital? Luis se inclina por lo digital. “Yo me considero un escritor digital. Creo que es un logro que cualquier artista logre materializar sus ideas y traerlas a la realidad. A mí me pone contento ver mis libros en papel en las vidrieras o librerías… Pero no creo que sea imprescindible”, dice el escritor

Actualmente tiene cuatro libros publicados: la saga “Malos” (que tuvo 25 millones de lecturas) y “Los juegos del jefe” (que tuvo 14 millones) en la editorial española Planeta, que tiene sede en Argentina. Estos libros comenzaron como digitales en Wattpad y Booknet. Actualmente trabaja en su próxima novela, “Hijo de la mafia” que saldrá de forma digital a fines de este año con la editorial Group Edition World, con quien publicó “Sugar”.