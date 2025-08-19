Un hombre de 39 años fue detenido en el supermercado Chango Más de Rawson tras intentar llevarse una herramienta sin pagar.

Según fuentes policiales, la guardia de seguridad detectó al sujeto en la entrada con el objeto. Las cámaras del comercio confirmaron que Cristian Daniel Rodríguez no había abonado la esmeriladora, por lo que se inició un procedimiento de Flagrancia por tentativa de robo.

Publicidad

El hecho generó tensión momentánea entre los clientes y el personal del supermercado, que colaboró con la policía durante la aprehensión. Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la Comisaría 6ª de Rawson, donde quedó a disposición de la justicia mientras se desarrolla la investigación por tentativa de robo, en el marco de un procedimiento especial de Flagrancia.