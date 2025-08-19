Un nuevo hecho de vandalismo volvió a afectar a la empresa de transporte Albardón SRL en el departamento Chimbas. El incidente ocurrió en la tarde de este lunes 18 de agosto, en la línea 404 y dejó a una pasajera herida. Este episodio se suma a los reiterados ataques que la empresa viene denunciando desde hace meses.

Según informaron testigos, el ataque ocurrió en calle Díaz, entre 25 de Mayo y Centenario, cuando, aparentemente, un grupo de personas arrojó piedras a la unidad 21 de la línea 404, provocando daños materiales al romper los vidrios del colectivo. Como consecuencia, una pasajera de 41 años resultó herida en la cara por los fragmentos de vidrio.

Publicidad

Así quedó la unidad tras el ataque.

Este hecho se suma a otros, por ejemplo, en el mes de abril cuando dos colectivos de Albardón fueron dañados en recorridos que atraviesan los barrios El Pedregal, La Amistad y 19 de Noviembre, en Chimbas. Sin embargo, el problema se intensificó entre el 15 y el 20 de julio, cuando, en pocos días, fueron destrozados diez vidrios de distintas unidades.

Ante los reiterados actos de vandalismo, Viviana López Puerta, gerente general de Albardón SRL, señaló a HUARPE TV que los ataques a los colectivos no solo generan daños materiales, sino que también representan un riesgo para los pasajeros y choferes. Explicó que la empresa activa un protocolo ante cada incidente, que incluye detener el recorrido, avisar a la policía y asistir a las personas lesionadas. Además, la gerente destacó que se mantienen reuniones periódicas con las comisarías de la zona para identificar sectores de riesgo y reforzar medidas preventivas, aunque reconoció que la presencia policial es insuficiente.

Publicidad

Por su parte, en relación con estos hechos en general, la ministra de Gobierno, Laura Palma, dijo en su momento que los autores de estos hechos son chicos menores de edad y que están trabajando en una solución con la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, aseguró que no se modificarán los recorridos afectados y que se buscarán soluciones que beneficien a toda la comunidad. “Tenemos que cuidarlos entre todos, porque cuando se perjudica uno, se perjudica a todos”, enfatizó.

El conflicto preocupa profundamente a los trabajadores del transporte público, que reclaman medidas urgentes para proteger su seguridad y la de los pasajeros.