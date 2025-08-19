Tania González Ledesma, azafata y fisicoculturista, rompió el silencio sobre su vínculo con Martín Demichelis, exentrenador de River Plate, y negó estar detrás de la separación del exfutbolista con Evangelina Anderson.

En el ciclo A La Tarde (América TV), González Ledesma relató: “Me incineraron, salí carbonizada”, refiriéndose al momento en que su nombre se filtró como la supuesta tercera en discordia.

Según la azafata, conoció a Demichelis en 2023 durante un vuelo chárter que trasladaba al plantel del “Millonario”. “Me activan una guardia para hacer este vuelo. Nos avisan que llevábamos a River. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”, recordó.

El acercamiento se dio de manera casual, con charlas y hasta mateadas durante los vuelos. Tras varios encuentros, Demichelis le pidió su teléfono y se encontraron ese mismo día en un hotel: “Hasta ese momento me gustaba un 11. Después de ese encuentro, me gustó un 30”.

La relación duró nueve meses, incluyendo encuentros en hoteles y visitas al departamento del entrenador en Puerto Madero, a pesar de las complicaciones de sus agendas. “Me contó que estaba mal con el club y también en su casa”, agregó la mujer sobre el contexto personal del exentrenador.

Sobre la exposición mediática, Tania detalló que, al hacerse público su nombre, se complicó laboralmente: “De un día para el otro, una compañera de vuelo me escribe y me dice: ‘¿Esta sos vos?’ Había salido una nota que decía ‘Tania Sabrina González Ledesma, responsable de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis’”.

Respecto a su responsabilidad en la ruptura del matrimonio, la azafata fue clara: “No me siento responsable de la ruptura. Si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que está mal”.