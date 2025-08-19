El pasado jueves por la noche, en el departamento 9 de Julio, tres delincuentes entraron a una finca y robaron de un frigorífico 400 cajas de pasas listas para el mercado. El productor afectado, Guillermo Del Carril, expresó a DIARIO HUARPE que el monto de lo robado asciende a 8.000 dólares, es decir unos $10.520.000 al cambio oficial. Cada caja tiene un valor estimado de 20 dólares. "No es una cifra menor”, afirmó con indignación al contar los hechos. Si bien la denuncia está realizada, el damnificado pide ayuda para dar con los responsables, ya que fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar.

Las imágenes de video muestran cómo los sujetos actuaron sin apuro. “Se ven tres personas sacando caja por caja, caminando entre 300 y 400 metros hasta la calle, donde los esperaba un vehículo. Fueron 400 cajas, listas para entregar al mercado", relató Del Carril a DIARIO HUARPE.

Publicidad

“Evidentemente alguien nos batió. No sabemos quién, pero tenían un dato, porque fueron directo al lugar donde estaban guardadas las pasas. Entraron con una impunidad total”, aseveró Del Carril.

La bronca del damnificado se multiplica porque la mercadería sustraída correspondía a la producción de su hijo: “Recién se inicia en este negocio. Como dueño siento impotencia, pero como padre, doble bronca. El jueves teníamos que entregarlas”.

En su testimonio, Del Carril pidió con especial énfasis a la comunidad estar alerta ante la posible reventa ilegal: “Ya se comenta que hay chacaritas que compran este tipo de pasas. Y una chacarita no tiene por qué comprar algo así. Si aparecen, es obvio que son robadas”.

Publicidad

La denuncia fue radicada en la Policía de San Juan. La víctima ya puso a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad para difundir los rostros de los implicados y facilitar la identificación. Además, dio su número de teléfono para que puedan contactarse en caso de algún dato sobre el paradero de la mercancía: 2644598686.