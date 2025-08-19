Si bien ya dejó de ser noticia la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo argentino, en las últimas horas Ángel de Brito dio información inédita que marca un giro con respecto a las causas de la ruptura.

Si bien desde que se conoció el alejamiento se hablaba de posibles terceros en discordia, en algún momento las versiones lo señalaban al actor de "Rocky", pero ahora el conductor de LAM confirmó una infidelidad, pero de ella hacia él.

"Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo", aseguró el periodista de espectáculos, remarcando que esta situación fue el detonando de la separación.

Adelantó De Brito que "esto se va a saber igual porque hay otros involucrados en todo esto que también saben de la noticia", e insistió: "Es el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena. Ella va a contar en más detalle".

Si bien Ángel no dio el nombre del presunto tercero en discordia, ni confirmó si todavía continúan en relación con la actriz, su compañera de programa, Yanina Latorre, deslizó que "todo indicaría que siguen".

En el programa Sobran mujeres que conduce en Olga junto a Nati Jota, Sofi Morandi y Fer Otero, Accardi siempre se presenta como "la recién separada del grupo", dando a entender que se mantiene en solería.

"Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Ellos igual venían mal desde hace un año. Pero en cierto momento él empezó a notar otras cosas que no eran por desgaste, pero en determinado momento se dio cuenta que había otra persona y finalmente dio con las pruebas y ella se lo admitió", concluyó De Brito.