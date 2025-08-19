La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) recomendó no consumir tomate triturado de la marca Marolio, correspondiente al lote L25114 con vencimiento en abril de 2027, debido a la posible presencia de gusanos.

En un comunicado, el organismo explicó: “El objetivo es proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. que podrían encontrarse en el producto”.

El lote afectado fue distribuido en escuelas del municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires. La Anmat indicó que quienes tengan unidades del producto deben abstenerse de consumirlas y comunicarse con la autoridad sanitaria local. Asimismo, recomendó a los comercios cesar su venta y contactar a los proveedores para asegurar la trazabilidad del lote. “El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza y Buenos Aires a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, detalló la Anmat.

Por otro lado, el organismo también informó sobre la prohibición de venta de otros suplementos dietarios que no cumplen la normativa alimentaria, como “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize” y “DOPA Mucuna, NOW Brain Support”, en todo el país.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad alimentaria y la correcta supervisión de productos tanto nacionales como importados.