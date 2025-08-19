Provinciales
OS moderniza la planta de tratamiento de Jáchal con más tecnología
POR REDACCIÓN
Obras Sanitarias de San Juan continúa la modernización de sus instalaciones con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y de calidad. En esta oportunidad, la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales ubicada en Jáchal, incorporó una antena satelital que permite acceso a internet de alta velocidad, gracias al trabajo del área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
La nueva tecnología posibilita un trabajo más rápido, eficiente y controlado. La conectividad facilita el monitoreo remoto de los sistemas, así como el envío inmediato de planillas, fotografías, registros y consultas técnicas. Además, se instaló un circuito cerrado de cámaras de seguridad que permite un control más eficiente de la Planta.
Los trabajadores ahora pueden mantener comunicación directa y en tiempo real con sus jefes y superiores, lo que optimiza la coordinación de tareas y reduce los tiempos de respuesta. El acceso estable a internet también genera un entorno laboral más cómodo y seguro, mejorando el desempeño del personal.
Con estas mejoras, Obras Sanitarias refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua, fortaleciendo la operación interna y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad de Jáchal y de toda la provincia.
El gerente de HG Perforaciones, Eduardo Caputo, cuestionó la creciente contratación de empresas de países limítrofes por parte de las operadoras mineras. Asegura que los proveedores locales han acompañado el desarrollo de la industria y alcanzado un nivel de competitividad que justifica ser priorizados.