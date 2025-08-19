Publicidad
Publicidad

Provinciales

OS moderniza la planta de tratamiento de Jáchal con más tecnología

La Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Jáchal suma internet de alta velocidad, circuito cerrado de seguridad y comunicación en tiempo real para optimizar tareas y desempeño del personal. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
OS incorporó nueva tecnología para optimizar procesos y mejorar la coordinación del personal.

Obras Sanitarias de San Juan continúa la modernización de sus instalaciones con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y de calidad. En esta oportunidad, la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales ubicada en Jáchal, incorporó una antena satelital que permite acceso a internet de alta velocidad, gracias al trabajo del área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

La nueva tecnología posibilita un trabajo más rápido, eficiente y controlado. La conectividad facilita el monitoreo remoto de los sistemas, así como el envío inmediato de planillas, fotografías, registros y consultas técnicas. Además, se instaló un circuito cerrado de cámaras de seguridad que permite un control más eficiente de la Planta.

Publicidad

Los trabajadores ahora pueden mantener comunicación directa y en tiempo real con sus jefes y superiores, lo que optimiza la coordinación de tareas y reduce los tiempos de respuesta. El acceso estable a internet también genera un entorno laboral más cómodo y seguro, mejorando el desempeño del personal.

Con estas mejoras, Obras Sanitarias refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua, fortaleciendo la operación interna y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad de Jáchal y de toda la provincia.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS