Obras Sanitarias de San Juan continúa la modernización de sus instalaciones con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y de calidad. En esta oportunidad, la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales ubicada en Jáchal, incorporó una antena satelital que permite acceso a internet de alta velocidad, gracias al trabajo del área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

La nueva tecnología posibilita un trabajo más rápido, eficiente y controlado. La conectividad facilita el monitoreo remoto de los sistemas, así como el envío inmediato de planillas, fotografías, registros y consultas técnicas. Además, se instaló un circuito cerrado de cámaras de seguridad que permite un control más eficiente de la Planta.

Publicidad

Los trabajadores ahora pueden mantener comunicación directa y en tiempo real con sus jefes y superiores, lo que optimiza la coordinación de tareas y reduce los tiempos de respuesta. El acceso estable a internet también genera un entorno laboral más cómodo y seguro, mejorando el desempeño del personal.

Con estas mejoras, Obras Sanitarias refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua, fortaleciendo la operación interna y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad de Jáchal y de toda la provincia.