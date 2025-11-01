Mauricio Macri confirmó este sábado que su reunión con el presidente Javier Milei en la residencia de Olivos finalizó sin acuerdos. “No logramos ponernos de acuerdo”, escribió el ex mandatario en un mensaje difundido en redes sociales, donde además expresó su preocupación por los recientes cambios en el gabinete nacional.

El líder del PRO lamentó la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y criticó la designación de Manuel Adorni como su reemplazante. Consideró que se trata de una “decisión desacertada” y que la función de jefe de Gabinete “requiere experiencia en coordinación política y de gestión”.

Durante el encuentro, ambos dirigentes analizaron el rumbo del Gobierno de cara a los próximos meses. “La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, explicó Macri.

El ex presidente elogió a Francos, a quien definió como “un hombre con capacidad, equilibrio y sensatez”, y sugirió que el puesto podría haber sido ocupado por alguien de su entorno, como Horacio Marín, actual titular de YPF.

Macri también apuntó contra las “disputas internas del Gobierno”, a las que consideró un obstáculo para la toma de decisiones. “Persisten las diferencias dentro del oficialismo, que deberían resolverse para garantizar una gestión coherente y efectiva”, expresó.

A pesar de las diferencias, Macri destacó la importancia de mantener el diálogo con Milei y señaló que el país enfrenta “una oportunidad histórica” gracias al respaldo ciudadano y al apoyo internacional. “No busco beneficios personales, pero creo necesario expresar mis preocupaciones, porque nos une el futuro del país”, concluyó.

Por su parte, el presidente Javier Milei, en declaraciones televisivas, sostuvo que valora la relación con el ex mandatario. “Macri siempre se acercó con generosidad y me aportó elementos de su experiencia. Algunos los tomé, otros no, pero muchos fueron importantes”, dijo el jefe de Estado.