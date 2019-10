Macri y Fernández no se dieron tregua durante el debate presidencial

El primero de los dos debates presidenciales que se celebran antes de las elecciones generales tuvo fuertes cruces, en especial entre el presidente Mauricio Macri y el líder del Frente de Todos, Alberto Fernández. Dos semanas antes de los comicios donde competirán junto a Nicolás del Caño, Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert por la Presidencia . El próximo domingo se realiza la segunda parte.

El primero en lanzar un dardo político fue el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien en su presentación disparó contra Mauricio Macri: "Hace cuatro años, en otro debate, alguien mintió mucho. El que mintió fue el Presidente. El que dijo la verdad está sentado en primera fila de este salón", dijo, en referencia al candidato de Cristina Kirchner en 2015, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. "Vengo a proponerles otro país", dijo Fernández.

"El Frente de Todos dice que le interesa la educación pero ocultaron todas las mediciones durante sus gobiernos." #MacriPresidente — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 14, 2019

Poco después, el candidato del FDT volvió a la carga. Sobre el final de su primer minuto de exposición sobre Relaciones Internacionales, se refirió al conflicto de la Argentina con Gran Bretaña por las islas Malvinas. "En estos años, el Gobierno se ocupó de hacer comercio con el Reino Unido y olvido la soberanía de las Malvinas. Allí quedaron más de 700 soldados. Y en memoria de todos ellos, me voy a ocupar de que las cosas sean distintas".

También Espert cuestionó a Macri en su presentación: "A pesar de las trampas que algunos de los presentes, aquí estamos", dijo. El candidato de Unite se refirió a las distintas maniobras que realizó el Gobierno antes de las PASO para evitar compitiese y le restara votos de desencantados de Cambiemos. El candidato liberal también disparó contra Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda), a quien consideró, aunque sin nombrarlo, "un candidato eterno".

MIRÁ TAMBIÉN En esta nota el debate presidencial completo

El siguiente cruce fue impulsado por Fernández: "Debo confesar, realmente, que cuando el Presidente dice las cosas que dice, no sé qué país gobierna, y si ve lo que hace. Pasaron varios semestres, Presidente, en verdad, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas con seriedad. No alcanza con las fotos y con un G-20", lanzó.

Y en el cierre del primer segmento, el referente del FDT atacó de nuevo al hacer referencia a la crisis en Venezuela: "Presidente, espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana".

Macri, por su parte, dijo: "La expresidenta Kirchner condecoró al dictador Maduro. Nosotros cuestionamos las violaciones a los derechos humanos en Venezuela".

"Me alegra y sorprende que el Frente de Todos hable de corrupción. También que Alberto Fernández diga que yo destruí la economía cuando hasta hace muy poco decía que la presidenta Kirchner la destruyó. Digamos la verdad. Lo mejor que podemos hacer es decir la verdad a la gente" — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 14, 2019

La apertura del segundo segmento de la noche, sobre Economía y Finanzas, estuvo a cargo de Del Caño, quien lanzó una crítica al Gobierno: " Macri se va con cuatro millones de personas más que han caído debajo de la línea de la pobreza. En estos cuatro años hubo ganadores, los grandes bancos ganaron. Las empresas que te arruinaron con los tarifazos tuvieron ganancias millonarias por día", dijo.

Fernández también disparó contra el Presidente: "Macri nunca entendió cómo funciona la economía. Les impidió a los bancos dar créditos y les impidió a los que trabajadores sacar dinero del bolsillo. Entérese, Presidente, cuando termine el mandato, va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres. No le alcanzó con esto, y se endeudó, construyó en poco tiempo una deuda increíble. Eso fue lo que nos pasó. Estamos en un punto donde podemos cambiar. Tenemos que volver a generar consumo", dijo en el mismo bloque temático.

Y siguió: "Necesitamos dólares, para pagar la deuda, Presidente. El Presidente no se enteró, y nos hizo un daño enorme", lanzó. Y agregó: "Los dólares de la deuda se los llevaron sus amigos, Presidente".

Presidente, si le preocupa la salud le cuento que el presupuesto en su gestión cayó un 23%. Usted no lo entiende porque sus privilegios son otros, por eso los intereses de la deuda aumentaron un 70%. Para los usureros todo, para la gente nada. #DebateAr2019 pic.twitter.com/7UQVnm8l7v — Alberto Fernández (@alferdez) October 14, 2019

Macri le contestó con una referencia a la relación de conflicto y posterior acercamiento de Fernández con su actual compañera de fórmula, Cristina Kirchner: "Me sorprende que el candidato del Frente de Todos hable de corrupción y de que fui yo el que destruyó la economía, cuando él, hasta hace poco, dijo que fue la presidenta Kirchner quien destruyó la economía. Digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos desde el 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente", dijo.

Luego fue el turno de Espert, economista liberal, de responder a Fernández: "Alberto Fernández habló de que es necesario generar consumo y generar importaciones. Hay que mirar la macroeconomía. Podrá aumentar el consumo si previamente las exportaciones crecen mucho, y tenemos que exportar a todo el mundo, y no solamente al Mercosur", dijo.

Del Caño sumó: "Macri no lo hizo solo, muchos del Frente de Todos, cuando tuvieron que votar, eligieron a favor de los bancos y votaron las leyes que necesitaba Macri".

Derechos humanos y diversidad de género

El encargado de empezar el bloque sobre Derechos Humanos, Diversidad y Género fue el candidato de derecha Juan José Gómez Centurión, del frente NOS, quien empezó con un cuestionamiento a Macri: "Seguramente en este bloque vamos a escuchar un despliegue interminable de derechos y empoderamiento. Nosotros decimos que en algún momento tenemos que empezar a hablar de obligaciones. Pero vamos a hablar del derecho a la vida [...] Señor Presidente, la vida del niño por nacer no se plescibicita ni debate", dijo.

Fernández también cuestionó a Macri en relación a la temática de género: "La verdad es que el tema de los Derechos Humanos, a esta altura, no debe ser otra cosa que el imperativo moral de la sociedad. Sí hay que hablar de las nuevas demandas. Sin dudas, el colectivo feminista es el que más debe llamar nuestra atención. Presidente, si le preocupa, ocúpese que se ejecute correctamente, porque hasta acá ejecutaron solo el 10 por ciento", dijo. E insistió en que si es electo, creará un ministerio de la Mujer, la Igualdad y la Diversidad.

Espert le contestó: "Alberto Fernández, ¿un ministerio más? ¿Más Estado, más burocracia? Es inentendible". Y Fernández retrucó: "No me preocupa tanto el gasto público. Cuando se trata de ampliar derechos, cada vez que la Argentina hizo un gasto público hizo un país mejor".

Educación y salud

En el cuarto segmento y último segmento, Fernández disparó contra Macri en términos de Educación y Salud: "Si hay algo que no atendió Macri fue la salud. Volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas y hubo faltantes de vacunas. Así como a Macri no le interesa la salud pública, tampoco le interesa la educación pública. Y hasta tiene una gobernadora que dice que las universidades del interior no son necesarias porque los pobres no llegan a la universidad", lanzó, en referencia a María Eugenia Vidal.

Luego sumó: "Sí, es verdad que la tecnología es la mayor revolución [como dijo Macri], entonces, ¿por qué trató tan mal a nuestros científicos e investigadores?".

Macri se defendió de algunos de los cuestionamientos de Alberto Fernández pero su eje fue el repaso sobre su gestión Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Macri le contestó: "Ciencia y Tecnología es uno de los presupuestos que más crecieron. Y los invito a ver los proyectos, algunos son espectaculares. El Frente de Todos dice que le interesa la Educación, pero ocultó las mediciones en todos sus gobiernos", dijo. Y lanzó: "Ahora me imagino que [el candidato a gobernador bonaerense, Axel] Kicillof, va a poner una narcocapacitación"

A continuación fue el turno de Fernández: "Pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el Presidente sigue mintiendo. El Presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo, entre 2015 y hoy, cayó un 40 por ciento. El Presupuesto en Ciencia cayó un 42 por ciento, Presidente. Si tanto ve en el futuro, apoye un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace".

Luego, Fernández volvió a disparar, como respuesta a una de las políticas para los jubilados que Macri acababa de destacar: "Ay, Presidente, los abuelos no tienen celulares, no pueden pagarlos. Presidente, si le preocupa la salud, le cuento que el presupuesto cayó un 23 por ciento. Y usted no lo entiende, porque sus privilegios son otros. Para los usureros todo, para la salud de la gente, nada".

El cierre

Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernandez cerraron sus discursos con mutuas críticas_ "Lamentablemente, hemos visto que volvió el dedito acusador, la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, es más de lo mismo", dijo Macri, al hacer una comparación con la gestualidad de Cristina Kirchner durante sus discursos.

"Sabemos que tenemos problemas, pero traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos otra cultura del poder, hemos modernizado la Argentina. Si pudimos todo eso, ¿cómo no vamos a poder arreglar la economía? Depende de nosotros. Estoy convencido de que podemos. Este octubre histórico nos tiene que encontrar dándola vuelta", finalizó Macri, en alusión a mejorar los resultados de las PASO.

Luego le tocó a Alberto, quien se manifestó con la misma tónica que durante el resto del debate, con críticas a Macri por la economía: "¿2000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo? Otra vez nos endeudaron, cerraron empresas, dejaron a la gente sin trabajo, empujaron a la clase media a la pobreza. Y después nos quieren hacer creer que la Argentina choca de nuevo contra la misma piedra. Pero la piedra son ellos. Somos un pueblo maravilloso. Y ya es hora de que no nos choquemos otra vez con la misma piedra", concluyó Fernández.

Fuente: La Nación