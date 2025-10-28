La actriz María Fernanda Callejón se encuentra en el centro de la atención mediática luego de que se revelara que tendría un nuevo interés amoroso, a tan solo cuatro meses de haber finalizado su relación con Fernando Gamboa.

La información fue compartida por Pepe Ochoa en el programa LAM. Ochoa detalló que Callejón fue vista besándose con un "chongo" (joven desconocido) en el segundo piso de un bar. Según el panelista, existen videos que comprueban esta historia.

Pepe Ochoa brindó detalles sobre cómo la actriz manejó la situación para evitar ser descubierta. Explicó que Callejón había estado subiendo historias a redes sociales, nombrando siempre a sus amigas, lo cual era "mentira porque estaba con este chongo, a los besos".

A pesar de sus esfuerzos por pasar inadvertida, el panelista reportó que la pareja fue descubierta. La propia Callejón habría solicitado privacidad durante el encuentro. Ochoa describió la dinámica de la pareja, señalando que el joven era "muy fogoso" y que ella, por su parte, "lo histeriqueaba".