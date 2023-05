Luego de que se conociera el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, al respecto de la constitucionalidad de la candidatura de Sergio Uñac, el Fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo Varela, afirmó que la opinión “no es sorpresiva”.

Alvo Varela le contó a DIARIO HUARPE que “en una interpretación de una norma jurídica siempre hay dos visiones respetables y válidas. El procurador lo que hizo es interpretarlo bajo la misma óptica que tuvo la Suprema Corte, cuándo definió la cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y vicegobernador en San Juan”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El Fiscal de Estado, agregó también que “en las cuestiones de fondo hay discusiones en las que no profundiza, como el asunto que planteamos nosotros sobre que el gobernador y vicegobernador cumplen funciones distintas y sobre eso no se expide. Tampoco coincidimos en que la interpretación que hace sobre el viejo artículo 175 de la Constitución Provincial en el que se eliminó el párrafo en el que se igualaban los cargos de gobernador y vicegobernador y por eso es que considero que no respeta las normas provinciales”.

Por último, Jorge Alvo Varela, expresó que “creemos que la suerte de Sergio Uñac como candidato ya está echada y que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no se lo permitirán. Incluso esto lo venimos sosteniendo de hace un tiempo porque consideramos que adelantaron opinión en la fundamentación de la cautelar y fue por eso que pedimos la recusación”.