Más de 70% de jóvenes viven cerca de sus padres en asentamientos por falta de solución habitacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las nuevas generaciones de jóvenes del 78% de los asentamientos del país permanecen en el mismo barrio, vivienda o terreno que sus padres, debido a la subas del valor de la tierra y las viviendas, y la falta de soluciones habitacionales, lo que complejiza la tarea de urbanizar los barrios, informó hoy un informe de la organización TECHO. En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la organización presentó hoy un informe con el objetivo de "ayudar a entender las dinámicas habitacionales de las familias en los barrios populares y la dificultad en el acceso al suelo". En el informe, que se desprende del último Relevamiento de Asentamientos Informales llevado a cabo por la organización, se afirma que en "el 78% de los asentamientos, las nuevas generaciones se quedan en el mismo barrio, vivienda o terreno que sus padres debido al alza sostenida de los precios del suelo y la vivienda, así como también la falta de créditos o soluciones por parte del Estado y los privados". "La seguridad en la tenencia de una vivienda no está garantizada, por lo que proyectar un espacio como definitivo puede ser complejo e inusual para estas personas", aclaró Gabriela Arrastúa, directora del Centro de Investigación Social de TECHO Argentina, a través de un documento. La titular de la organización dijo que entender cómo estas familias deciden dónde vivir y por qué razones lo hacen "es una de las claves para poder proponer políticas que puedan contener este fenómeno, priorizando la construcción de un hábitat adecuado para todas las personas". El informe identificó 2242 barrios populares en el territorio de las principales ciudades e incluyó entrevistas en profundidad a familias y referentes comunitarios. A través del documento, se remarcaron las consecuencias que trae que las nuevas generaciones continúen habitando en los asentamientos. "En primer lugar, hará más compleja la tarea de urbanizar los barrios en un futuro por la densidad y el crecimiento desordenado y abre las puertas a especuladores en temas de alquiler y venta lo cual genera riesgos en su comunidad", especificó Arrastúa. A su vez, el informe resaltó la importancia de recordar la situación de precariedad y emergencia que viven las miles de familias en los barrios populares. "El 70% se encuentra cerca de un factor de riesgo (ribera de un arroyo, camino de alto tráfico, basurales, torres de alta tensión, etc.), otro porcentaje igual no tiene acceso a la energía eléctrica, el 90% no cuenta con conexión formal de agua potable mientras y 98% no cuenta con red cloacal", detalló el documento. Una de las propuestas para el abordaje de la problemática de los barrios populares, a corto, mediano y largo plazo, según la organización es "abordar la emergencia habitacional desde el acceso al suelo urbano". Según el Registro Nacional de Barrios Populares, existen 4416 barrios populares en el país donde habitan 4 millones de personas.