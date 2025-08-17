Un hombre de 26 años fue aprehendido en el Loteo Palmares, departamento Chimbas, luego de intentar sustraer un aire acondicionado de una vivienda. El hecho ocurrió cuando el propietario del inmueble, de 38 años, escuchó ruidos en el techo y al salir de su casa observó al intruso llevándose el motor de un equipo marca Noblex.

Según fuentes policiales, el autor del intento de robo fue identificado como Gonzalo Emanuel Castro Pizarro, de 26 años, quien al ser descubierto escapó por calle Centenario al oeste. Personal de la Comisaría 26ª, que realizaba recorridas por la zona, logró interceptarlo y detenerlo a pocos metros del lugar.

Tras la aprehensión, se dio intervención al ayudante fiscal Francisco Montaño, quien dispuso el inicio de un legajo a cargo de la UFI Flagrancia. La investigación continuará bajo esa unidad judicial para determinar las medidas procesales correspondientes.