En la mañana de este domingo 17 de agosto, se realizó el último encuentro del peronismo sanjuanino para conformar las listas electorales de cara a las elecciones legislativas de octubre. Los candidatos que encabezarán la lista de Fuerza San Juan son Cristian Andino, Romina Rosas, actual intendente de Caucete, y Fabián Gramajo. Tras la confirmación de los nombres, el exgobernador Sergio Uñac utilizó sus redes sociales para felicitar al equipo.

En su mensaje, Uñac comenzó felicitando a los candidatos: "Quiero felicitar y agradecer el compromiso de @cristiannfelipeandino, @rominarosaspj y @fabianmgramajo, compañeros justicialistas que encabezarán nuestra lista de candidatos a diputados nacionales".

Además, el exgobernador y actual senador provincial destacó la experiencia de los postulantes: "Ellos conocen cada rincón de nuestra provincia, tienen la experiencia de la gestión y una importante trayectoria de lucha por la justicia social. Estoy convencido de que van a llevar la voz y las necesidades de los sanjuaninos al Congreso, defendiendo y priorizando estos intereses, con fuerza y responsabilidad".

Uñac también marcó diferencia con la gestión actual de Javier Milei: "Este equipo no será condescendiente a un Gobierno Nacional que insiste en recortar y debilitar el federalismo y los derechos conseguidos. Porque unidos somos más fuertes, y juntos vamos a garantizar que San Juan se ponga en movimiento".

Con este mensaje, Uñac refrenda su respaldo a los candidatos de Fuerza San Juan y subraya la experiencia y el compromiso de los postulantes para representar los intereses de la provincia en el Congreso.