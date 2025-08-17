Publicidad
Política > Elecciones legislativas

Sergio Uñac felicitó a Andino, Rosas y Gramajo: "Unidos somos más fuertes"

Sergio Uñac felicitó a los candidatos de Fuerza San Juan, Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, que encabezarán la lista del PJ para las elecciones legislativas de octubre.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Sergio Uñac mostró su apoyo a los candidatos que integrarán las listas electorales de octubre.

En la mañana de este domingo 17 de agosto, se realizó el último encuentro del peronismo sanjuanino para conformar las listas electorales de cara a las elecciones legislativas de octubre. Los candidatos que encabezarán la lista de Fuerza San Juan son Cristian Andino, Romina Rosas, actual intendente de Caucete, y Fabián Gramajo. Tras la confirmación de los nombres, el exgobernador Sergio Uñac utilizó sus redes sociales para felicitar al equipo.

En su mensaje, Uñac comenzó felicitando a los candidatos: "Quiero felicitar y agradecer el compromiso de @cristiannfelipeandino, @rominarosaspj y @fabianmgramajo, compañeros justicialistas que encabezarán nuestra lista de candidatos a diputados nacionales".

Además, el exgobernador y actual senador provincial destacó la experiencia de los postulantes: "Ellos conocen cada rincón de nuestra provincia, tienen la experiencia de la gestión y una importante trayectoria de lucha por la justicia social. Estoy convencido de que van a llevar la voz y las necesidades de los sanjuaninos al Congreso, defendiendo y priorizando estos intereses, con fuerza y responsabilidad".

Uñac también marcó diferencia con la gestión actual de Javier Milei: "Este equipo no será condescendiente a un Gobierno Nacional que insiste en recortar y debilitar el federalismo y los derechos conseguidos. Porque unidos somos más fuertes, y juntos vamos a garantizar que San Juan se ponga en movimiento".

Con este mensaje, Uñac refrenda su respaldo a los candidatos de Fuerza San Juan y subraya la experiencia y el compromiso de los postulantes para representar los intereses de la provincia en el Congreso.

