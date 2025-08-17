River logró una victoria por 4-2 frente a Godoy Cruz en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Los goles del Millonario llegaron de la mano de los dobles de Driussi y Galoppo, mientras que Agustín Auzmendi anotó ambos tantos del conjunto mendocino.

El partido comenzó con River adelantando líneas y generando peligro. A los 11 minutos del primer tiempo, Dadín habilitó a Galoppo, quien abrió el marcador para el local. Godoy Cruz respondió rápidamente con un gol de Auzmendi tras gran jugada de Andino, poniendo el 1-1.

Publicidad

River volvió a tomar ventaja a los 19 minutos con un tanto de Galoppo, que recibió el rebote tras una definición de Dadín. Posteriormente, Dadín y Galoppo se combinaron para el 2-1 parcial. Antes de finalizar la primera etapa, Auzmendi convirtió nuevamente para el Tomba, dejando el marcador 2-2.

En la segunda parte, River ajustó cambios estratégicos pensando en la Libertadores. Martínez y Borja ingresaron por Driussi y Dadín, mientras que Nacho Fernández fue reemplazado por Juan Cruz Meza. A los 40 minutos, Barrea descontó para Godoy Cruz, pero un gol de Driussi sobre el final cerró el 4-2 definitivo a favor del Millonario.

Publicidad

Con este resultado, River lidera el Grupo B con 11 puntos y se prepara para el desquite del próximo jueves por la Copa Libertadores, manteniendo la confianza en su rendimiento ofensivo y la solidez defensiva mostrada ante Godoy Cruz.