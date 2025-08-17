Dos menores de edad fueron aprehendidos por personal policial de la Unidad Operativa B° Cesap en avenida Ignacio de la Roza, departamento Rivadavia, por un intento de robo agravado.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un hombre de 44 años circulaba en motocicleta por la zona. En ese momento, dos personas de sexo masculino salieron de entre los árboles del cardinal sur y le arrojaron una piedra que impactó en su brazo derecho.

Los sospechosos, de 16 y 17 años, fueron reducidos por efectivos de la Comisaría 13ª. Durante el palpado de urgencia, se les secuestró un machete y un juego de llaves modificadas.

Por disposición judicial, se dio intervención a la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Primera Nominación, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.