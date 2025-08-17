El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel realizaron homenajes por separado este domingo para conmemorar el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Milei participó en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, en un acto organizado por el Regimiento de Granaderos. Vestido con un atuendo militar, el jefe de Estado entonó el Himno Nacional junto al ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe del Ejército, Teniente General Carlos Presti; el titular de Casa Militar, Sebastián Ibañez; el líder del Regimiento de Granaderos, Coronel Matías Mones Ruiz; y soldados de caballería.

Publicidad

Villarruel, en tanto, tenía previsto viajar a Mendoza para participar de un homenaje en el Campo Histórico El Plumerillo, en el departamento de Las Heras, junto al gobernador Alfredo Cornejo. Sin embargo, canceló su viaje por motivos de salud. “Lamentablemente, me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar”, explicó a través de un mensaje en la red social X. Luego agregó: “Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón”.

En reemplazo de su presencia en Mendoza, la Vicepresidenta envió una corona con la leyenda “Vicepresidente de la Nación” a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde descansan los restos del Libertador.

Publicidad

No es la primera vez que Villarruel se ausenta de un acto oficial por razones de salud. El 9 de julio no participó del Pacto de Mayo en Tucumán por una gripe, aunque al día siguiente asistió al desfile militar del Día de la Independencia en la avenida del Libertador.

Las tensiones entre el Presidente y su Vice continúan marcando la dinámica política. Tras el cruce en julio de 2024, cuando Milei criticó un mensaje de Villarruel en el que calificó a Francia como “país colonialista”, las apariciones conjuntas fueron escasas. Esta semana, la Vicepresidenta tampoco estuvo en la reunión de gabinete ni en el acto del Ministerio de Defensa, donde se entregaron despachos y sables a las Fuerzas Armadas.

Publicidad

Desde el entorno de Villarruel señalaron que no recibió invitación formal para esa ceremonia. “Victoria no va a donde no la invitan”, expresaron en la Cámara alta. Cerca de la Vicepresidenta apuntaron a Karina Milei como la responsable de no incluirla en el evento, en el que participaron figuras ligadas a la familia militar de Villarruel.