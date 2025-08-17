Este pasado 15 de agosto, dos sujetos armados con un arma blanca asaltaron a dos extranjeros que acampaban en una arboleda del departamento Albardón. Los delincuentes les robaron sus pertenencias y un teléfono celular. Sin embargo, la rápida intervención de la Policía de San Juan, de los efectivos de la Comisaría 18°, permitió la detención de los asaltantes y la recuperación de los objetos.

El hecho ocurrió frente al Cementerio de Albardón, en un terreno arbolado al costado de la Ruta 40. Las víctimas, un hombre de nacionalidad rumana y una mujer de origen turco que realizaban excursionismo por la provincia, fueron abordados por dos individuos que los amenazaron para sustraerles una mochila con efectos personales y un teléfono celular Samsung.

Tras el violento asalto, los damnificados pidieron auxilio a un transeúnte, quien de inmediato se comunicó con el 911 para alertar a las autoridades. Personal policial de la Comisaría 18° se trasladó rápidamente al lugar y, con la ayuda de un intérprete policial, se entrevistó con los turistas para recabar la información necesaria sobre lo ocurrido.

Con las descripciones de los asaltantes, los efectivos comenzaron un rastrillaje por la zona y se dirigieron a un descampado ubicado al oeste de Ruta 40, por la calle Franchini. Allí, sorprendieron a dos hombres que intentaban ocultar los objetos robados. Los acusados, identificados como "el Quico" Poblete, oriundo de Campo Afuera, y otro de apellido Santiago, del departamento Caucete, fueron rápidamente aprehendidos por los policías. Ambos contaban con antecedentes policiales.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad tomó intervención en el caso, y por orden del juez de garantía se dispuso la detención de los dos imputados, quienes quedaron alojados en la Comisaría 18° de Albardón a la espera de la audiencia de Flagrancia.