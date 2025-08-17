La Libertad Avanza (LLA) en San Juan oficializó este domingo 17 a sus candidatos para las próximas elecciones nacionales legislativas, que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre. En un acto realizado en la sede del partido ADN, ubicada sobre la Avenida Libertador, el espacio político liderado por el presidente Javier Milei confirmó a quienes buscarán ocupar las tres bancas que la provincia renueva en la Cámara de Diputados de la Nación.

La conferencia de prensa fue encabezada por el actual diputado nacional de LLA, José Peluc. La lista, que buscará captar el voto de los sanjuaninos en un contexto nacional de alta expectativa por el desempeño de la fuerza oficialista, quedó conformada de la siguiente manera: en primer lugar, como cabeza de lista, se ubicó Abel Chiconi. En segundo término, fue elegida Cristina Tejada Heredia, una figura que busca fortalecer la representación femenina del partido. Finalmente, en el tercer puesto, se designó a Juan Sancassani.

"Vamos a caminar mucho llevando el mensaje de la libertad hasta el último rincón de San Juan como ya lo hicimos en nuestra campaña", puntualizó Peluc y habló del eje de campaña que van a tener: "Vamos a defender la libertad, hay que hablar mucho de reforma laboral, de reforma impositiva y a mantener el déficit cero para levantar este país como lo dice el presidente", a lo que agregó: "Esta es una elección para elegir legisladores que acompañen al presidente Milei".

Por otro lado, adelantó que los candidatos mantendrán un encuentro con la secretaria General de la Presidencia y armadora polìtica de la LLA, Karina Milei. "La semana que viene que ellos tienen que estar allá y van a tener una charla con Karina", explicó. Este cónclave buscará alinear los discursos y las propuestas de cara a las elecciones, asegurando una bajada de línea uniforme en todo el país.

El anuncio se realizó en una fecha de relevancia a nivel nacional, ya que este domingo 17 de agosto era el día límite para la presentación de listas y la oficialización de candidaturas ante la justicia electoral. En este marco, LLA San Juan se sumó al resto de los distritos del país para cumplir con los plazos establecidos y dar inicio formal a la campaña de cara a los comicios de octubre.

Acompañando la presentación de los candidatos estuvieron Martín Turcumán, a quien los rumores políticos habían posicionado como el candidato en primer término, una especulación que finalmente no se materializó; también María Eugenia Raverta, el diputado provincial, Fernando Patinella, y el empresario Dino Minozzi.

La voz de los candidatos

El trío elegido en San Juan para bajar al electorado el mensaje del presidente Javier Milei habló con DIARIO HUARPE sobre sus candidaturas, la campaña y el hecho de que son rostros relativamente nuevos en la política sanjuanina. Quien encabeza la lista, Chiconi, actual vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el cual se enteró de su candidatura algunas horas antes de la oficialización, contó que el objetivo es "llevar a cada lugar de San Juan estas ideas que creemos que son las que pueden transformar realmente las necesidades de la Argentina".

Abel Chiconi, candidato en primer término de LLA.

También se refirió al hecho de que van a estar compitiendo con figuras de otros espacios que tienen su trayectoria en San Juan: "Al ser caras nuevas creo que nos juega a favor. Es un momento donde realmente la sociedad quiere nuevas cosas, no podemos seguir intentando las mismas recetas de hace años y es un buen momento, no solo para buscar caras nuevas, sino para buscar nuevas ideas".

En la misma línea opinó Cristina Tejada Heredia, abogada de profesión, segunda en la lista: "Pienso que el sanjuanino como el argentino ya lo dijeron tiempo atrás eligiendo a Javier Milei, que quiere algo distinto, con convicciones firmes y que va a ser lo importante de esta campaña".

Cristina Tejada, candidata en segundo término de LLA.

Por otra parte, Juan Sancassani, exdirector de Defensa al Consumidor, aseveró que "la vieja política, ha quedado demostrado, fue dejada de lado en las últimas elecciones, así que sin dudas, tenemos la lista que la gente quiere".

Juan Sancassani, candidato en tercer término de LLA.

La lista de Viva la Libertad

Titulares

Candidato Titular- Ricardo Abel Chiconi Candidata Titular - Cristina Mabel Tejada Heredia Candidato Titular - Juan Gabriel Sancassani

