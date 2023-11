De cara al balotaje a desarrollarse el 19 de noviembre, el debate presidencial entre los candidatos Sergio Massa, de Unión por la Patria; y de Javier Milei, de La Libertad Avanza; dejó varias repercusiones. Es que, con el estreno de un formato mucho más libre y con más tiempo para discutir, el papel de cada uno de los presidenciables varió con respecto a las ediciones anteriores. En este contexto, DIARIO HUARPE trasladó esta disputa a los políticos de San Juan. Los diputados peronistas Jorge “Kokki” Chica y Walberto Allende, y el senador libertario electo José Peluc, opinaron sobre el accionar de los aspirantes: entre el desconocimiento, la certeza y la estrategia comunicacional utilizada.

El diputado nacional electo y actual secretario de Deportes de la provincia, destacó la precisión y la solidez de Massa a la hora de hacer sus propuestas, frente a otro candidato con muchas dudas.

Por su parte, el también diputado nacional electo por LLA, indicó que Massa llevó adelante un debate dirigido a “doña Rosa”, con muchas chicanas y discusiones que no tocaron temas de importancia para la gente, por lo que estuvo lejos de generar respuestas a problemas reales. “El ganador del debate técnico fue Milei”, aseguró.

Algo que se observó, sobre todo durante el bloque de Economía, fue que Massa marcó su ritmo y dejó “encerrado” a Milei con sus preguntas “por sí o por no”. A diferencia de lo que debía suceder, que fuese el actual ministro de Economía que respondiese las preguntas, el libertario tuvo poco tiempo para extender sus propuestas. Respecto a esto, Peluc dijo que su candidato presidencial no tuvo tiempo para exponer sus proposiciones.

“Javier no se desdijo. No podes responder en tan poco tiempo como lo hace. Entonces, no es solo quitarle el subsidio. Es sacarle el subsidio, pero también bajarle los impuestos y ahí terminan ganando los otros. No se puede contestar en tan poco tiempo una pregunta con tan bajo nivel técnico”, dijo Peluc.