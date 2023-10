Tras lo que fue el primero de los dos debates presidenciales de cara a las elecciones generales de octubre, el presidente de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina, Maximiliano Aguiar, dialogó con DIARIO HUARPE y analizó el desempeño de cada uno de los candidatos.

El consultor sanjuanino aseguró que “el debate fue chato, hubo pocos momentos rescatables y tendrá poco impacto en las urnas”. A su vez, afirmó que el formato no ayudó a desarrollar ideas y el tiempo fue muy escaso en los bloques temáticos, aunque mostró cómo aplica sus estrategias cada candidato, principalmente con figuras bastante defensivas.

Según Aguiar, quienes mejor se desempeñaron fueron Myriam Bregman, pero eso tiene un escaso impacto electoral, y en menor medida Juan Schiaretti, que supo compartir algunas ideas interesantes y posicionó un poco más su nombre, destacando sus obras en Córdoba. En ambos casos, tienen un nivel de relevancia bajo y ninguno tiene nada para perder, por eso fueron un poco más arriesgados, afirmó el especialista.

A su vez, destacó que fue un buen debate para Sergio Massa y para Javier Milei, pero no porque hayan sido destacadas sus tareas, sino porque en general quienes van a la cabeza tienen más para perder que para ganar, y eso supieron sortearlo bien. Además, confrontaron poco y se eligieron como rivales el uno al otro.

“En el caso de Massa, sorteó las interpelaciones y críticas en torno a su función como ministro. Y en el caso de Milei, moderó mejor su discurso y se mostró con un poco más de cautela, con algunos puntos fuertes en el manejo gestual de las réplicas”.

Además, el experto analizó el desempeño de la candidata de Juntos por el Cambio y expresó: “Fue interesante el trabajo de Bullrich en las réplicas, pero fue muy flojo en oratoria y su exposición no fue clara. No supo aprovechar la oportunidad de situarse nuevamente en el centro de la agenda pública, y en ese sentido, no fue exitoso su debate, aunque no creo que esto vaya a modificar la intención de voto”, enfatizó.

Por otra parte, Aguiar aseguró que “este fue un lindo ensayo para el próximo debate, donde los candidatos deberán presentarse más fuertes y punzantes en el intercambio, y eso puede hacer que se generen memes o resúmenes que ocupen todas las plataformas y puedan modificar levemente la intención de votos, lo que puede ser determinante pensando en un eventual balotaje”.