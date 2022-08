Los profesionales de la Salud que trabajan con personas con discapacidad están viviendo momentos críticos debido a que las obras sociales no les están pagando las prestaciones que brindaron hace meses a sus pacientes. En la mayoría de los casos, no cobran desde mayo, pero hay algunas situaciones puntuales en las que no reciben pagos desde marzo.

“Las obras sociales dependientes de la Superintendencia de Servicios de Salud no están abonando las prestaciones brindadas en tiempo y forma a sus afiliados. La demora en pago a algunos prestadores llega a superar los 90 días”, anunciaron en un comunicado desde el Colegio Fisiokinésico de San Juan. El mismo lleva la firma de acompañantes terapéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos y psicólogos.

Sobre el tema habló con DIARIO HUARPE la presidenta del Colegio de Psicólogos, Gema Galván, quien aseguró que “el panorama en el área discapacidad es crítico, ya que el reajuste que realizaron las medidas económicas recientes se vio impactado en el pago de prestaciones”.

Hay profesionales a quienes les deberían haber pagado en agosto los servicios que brindaron en mayo, pero ya les avisaron que la situación se va a regularizar a mediados de septiembre, aunque no saben si esto se va a cumplir.

“En discapacidad, el trabajo es muy diferente a las otras áreas porque es un trabajo de 24 horas”, comentó Galvan.

Entre las más perjudicadas están las docentes de apoyo, que son las que asisten día a día a las escuelas, razón por la cual muchas están dejando casos porque no les alcanza para costear el transporte diario para movilizarse hacia las instituciones educativas. Aunque, hay otros que también están tomando esta decisión.

“No sabemos cuándo vamos a cobrar agosto entonces, para no seguir acumulando deuda, los prestadores deciden dejar de atender”, explicó Galván.

En reclamo a estos hechos, este lunes se hace una marcha en todo el país a la que San Juan adhiere. En el caso de la provincia, la convocatoria es en la plaza 25 de Mayo a las 17 horas. Van a asistir tanto profesionales como mamás y papás que decidieron brindar su apoyo.

Otro pedido

La titular del Colegio de Psicólogos comentó que hay otro pedido que están manteniendo, celeridad en las autorizaciones de discapacidad. Es que, debido a la lentitud de la aprobación, hay pacientes que pasan bastante tiempo sin recibir sus tratamientos. Incluso, hay niños que en marzo deben empezar el ciclo escolar con una docente de apoyo y para esa fecha aún no se la autorizan, a pesar de que empezaron los trámites meses antes.

El comunicado