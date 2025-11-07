La sanjuanina Melisa Mulet alcanzó un nuevo logro internacional al consagrarse campeona mundial de Tang Soo Do en Santa Marta, Colombia. La deportista obtuvo el primer lugar en las categorías de formas y defensa personal, además de conseguir dos segundos puestos en combate y formas con armas, dentro del Tercer Campeonato Mundial de la Wttsdu.

Semanas antes de viajar, Mulet había reconocido que competía con un desgarro en la espalda que le dificultó los entrenamientos. A pesar de la lesión, decidió representar a la Secretaría de Deporte, a San Juan y a la Argentina, manteniendo su compromiso con el equipo nacional.

“La verdad es que estoy muy contenta. Soy campeona del mundo en la categoría maestro y luego fui por la Champions. Competí lesionada, con dolor de espalda, pero valió la pena”, expresó desde Colombia.

Durante la competencia, que demandó varias horas de actividad, la sanjuanina también cumplió funciones como jueza y árbitra, y participó junto a su maestro Patricio Saavedra en los exámenes internacionales para profesores y maestros de distintos países.

El evento reunió a competidores de todo el mundo y se extendió durante varios días. Además del campeonato, se realizaron seminarios técnicos y una cena de gala en la que se entregaron reconocimientos a deportistas destacados.

El seleccionado argentino tuvo una destacada participación. Entre ellos, el alumno de Mulet, Germán Álvarez, consiguió tres medallas de plata.

Con este resultado, Melisa Mulet reafirma su lugar entre las máximas exponentes del Tang Soo Do a nivel mundial, sumando una nueva página a su trayectoria marcada por la perseverancia, disciplina y compromiso deportivo.