Personal policial fue alertado de la presencia de un menor que se encontraba en la vía pública casi al borde de perder el conocimiento y bajo efectos de haber consumido sustancias estupefacientes. Cuando fueron en su auxilio y requirieron la ayuda de los organismos pertinentes, nadie podía hacerse cargo de la situación.

El hecho ocurrió a las 10.30 de la mañana de este martes en calle Sarmiento entre Mitre y Rivadavia en la Capital sanjuanina. Los efectivos de Comisaría 3ª que acudieron al lugar encontraron al menor y trataron de darle asistencia, pero el cuadro era más grave de lo que esperaban.

El adolescente estaba bajo un grave efecto de sustancias estupefacientes y solo balbuceaba, sin que pudieran entenderle nada sobre su identidad y lugar de residencia.

Los efectivos solicitaron instrucciones al Juzgado de Menores de Turno y desde el organismo les habrían dicho que llamen al 102. Desde esta oficina habrían manifestado que no contaban con recursos, movilidades ni personal para acudir al llamado policial y en su defecto llamaran a una ambulancia.

Los efectivos que no sabían cómo resolver el caso por tratarse de un menor y al ver el cuadro en el que estaba el chico llamaron a la ambulancia, pero también de Emergencias 107 les habrían dicho que no se trataba de un caso para el traslado del joven a un centro asistencial y por lo tanto no podían acudir a socorrerlo.

Esta situación se extendió hasta cerca de las 13 horas y en un nuevo contacto con el 102, los trabajadores de este organismo les habrían solicitado a los uniformados si ellos podían trasladar al chico hasta su dirección y a partir de ahí ver cómo resolvían la atención al joven.

Finalmente en una movilidad particular habrían arribado los trabajadores del 102 al lugar, donde resolvieron que el joven en su estado de inconsciencia sea trasladado a un Centro Integral de Adicciones, donde lo atenderían y luego se conoció que el chico tiene 14 años las iniciales de su nombre son A.V. y tiene domicilio en el barrio Marayes del departamento Caucete.