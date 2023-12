El nuevo secretario de Seguridad, comisario Gustavo Sánchez, manifestó su intención de equipar a la Policía de San Juan con pistolas taser. En este sentido afirmó que no es necesario seguir debatiendo sobre el uso de estas y enfatizó que deben ser utilizadas para su propósito original. Además, destacó que estas armas son consideradas "no letales", al igual que muchas otras, y se ha comprobado que no causan la muerte.

En relación a esto, el excomisario y abogado resaltó que solicitará los fondos necesarios para adquirir las pistolas taser. Durante una entrevista en el programa "Suban el Volumen" de La Red de Medios 89.3 MHz, el funcionario destacó la importancia de su incorporación y explicó que su intención es asignarlas a unidades operativas de gran tamaño, donde se encuentre personal altamente capacitado.

Sin embargo, Sánchez expresó que un policía debidamente entrenado no requiere el uso de armas. Mencionó que existen técnicas de control y contención que permiten reducir a quienes generan disturbios de manera efectiva.

Finalmente, el secretario de Seguridad, nombrado por el gobernador Marcelo Orrego, afirmó que las pistolas taser son una herramienta útil para garantizar una respuesta policial rápida. Aseguró que se ha demostrado que no causan daño a las personas y su uso se limitará a aquellos que están cometiendo agresiones.

¿Qué pasará con el salario de los policias?

En relación a las prioridades de su gestión como titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez mencionó la importancia de garantizar una remuneración adecuada para los policías. Destacó que se busca evitar que tengan que realizar horas extras constantemente para obtener un ingreso adicional y lograr una mejora en ese aspecto.

A pesar de eso, Sánchez anticipó que se realizará un ajuste en el monto de las horas extras de los policías con el objetivo de que sean más efectivas de inmediato.