Con motivo del Día de la Madre, que se celebra el domingo 19 de octubre, Mercado Pago lanzó una serie de promociones vigentes durante toda la semana para que los usuarios puedan adquirir el regalo perfecto. La billetera virtual ofrece descuentos de hasta 30% y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos.

Las ofertas están disponibles en múltiples categorías, incluyendo indumentaria, marroquinería, perfumería y electrodomésticos. Las promociones abarcan marcas reconocidas y locales estratégicos, con opciones que se adaptan a diferentes gustos y necesidades para homenajear a las madres en su día.

Además de las rebajas, Mercado Pago facilita la financiación para que los usuarios puedan acceder a sus compras con mayor comodidad. Algunas marcas específicas habilitan planes de pago en cuotas sin interés, potenciando la accesibilidad a los productos.

En el segmento de farmacias y perfumerías, la billetera virtual también ofrece descuentos especiales para quienes deseen adquirir productos de belleza y cuidado personal como obsequio para la ocasión.

Estas promociones forman parte de la renovada oferta de Mercado Pago para octubre, que busca incentivar el consumo y brindar facilidades a sus clientes en un momento clave del calendario comercial.

Los usuarios interesados pueden aprovechar estas oportunidades descargando la aplicación de Mercado Pago y consultando las marcas adheridas para planificar sus compras con anticipación y aprovechar al máximo los beneficios.